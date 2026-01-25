Unión Española sigue con su irregular andar en esta pretemporada 2026. Los hispanos ahora cayeron por 4-0 ante Unión La Calera en la Noche Cementera, resultado que instala poco optimismo pensando en duro año en la Primera B.

Los goles de la jornada corrieron por cuenta de Bayron Oyarzo, Matías Campos López y un doblete de Francisco Pozzo, quienes hicieron valer la diferencia de divisiones que hay entre ambos elencos para este 2026.

Para más remate las declaraciones en el mundo hispano llaman a tener expectativas más o menos mesuradas para este año. La meta es ojala volver a la Primera División, pero claro, lo principal es evitarse los malos ratos vividos en el 2025.

“No queremos sufrir lo del año pasado”

Así por lo menos lo dejó en claro Sabino Aguad, gerente deportivo de los hispanos, quien en conferencia de prensa aseguró que “los objetivos son claramente que nos vaya bien, que tengamos un año bastante mejor que el 2025 y que no suframos todo lo que sufrimos el año pasado”.

“Tenemos 18 jugadores Sub 23, por lo que es notoriamente un plantel mucho más joven que el del año pasado. Los mayores tendrán que ayudar a todo estos jóvenes”, concluyo el dirigente.

Este fue el cuarto partido que Unión Española jugó como preparación para este 2026. Anteriormente ya había caído por 1-0 ante San Luis de Quillota, mientras que a puertas cerradas venció por 2-1 a Magallanes y por 3-2 al equipo del Sifup.

¿Cuándo debuta Unión Española en al Primera B 2026?

Los hispanos jugarán su primer partido en el torneo de la Primera B 2026 ante San Luis de Quillota como locales. Este duelo se jugará en el fin de semana del 21 y 22 de febrero.