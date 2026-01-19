ver también De Colo Colo para ayudar a Unión Española: Julio Fierro llega como refuerzo hispano

Este portero cuyo pase pertenece a Colo Colo confirmó su continuidad en la Primera B, aunque cambió de equipo. Se integró a la Unión Española, que perdió la categoría en 2025. Las referencias son para Julio Fierro, quien en la temporada pasada tuvo un alto nivel en la división de plata.

Fierro atajó en Deportes Copiapó, donde se erigió en un bastión indiscutido bajo las órdenes del director técnico Hernán Caputto. Como era de esperarse, el meta mundialista Sub 17 no tenía espacio en el plantel de Fernando Ortiz, donde Fernando de Paul apunta a ser el indiscutido.

Por eso, Fierro emigró rumbo a los hispanos, que tuvieron minutos de acción ante San Luis de Quillota. El equipo adiestrado por Humberto Suazo venció 1-0 al cuadro de colonia en la Noche Canaria. “Es un rival muy difícil, siempre es muy aguerrido y ordenado”, dijo el golero de 23 años en Independencia Hispana.

Julio Fierro ante San Luis con Deportes Copiapó en la Primera B 2025. (Raul Zamora/Photosport).

“Es difícil, nos sirve para prepararnos. E ir adaptándonos a la categoría. Me tocó estar el año pasado y sabemos el nivel de jugadores y lo dura que es. Jugaron muchos juveniles, eso nos sirve mucho. Ojalá sigan tomando experiencia para llegar de la mejor manera al campeonato”, marcó Julio Fierro, quien sabe que varios de sus nuevos compañeros vienen de la primera división.

Julio Fierro le concedió una entrevista a Independencia Hispana.

De Colo Colo al título con la Unión Española en la Primera B: el deseo de Julio Fierro

Julio Fierro todavía tiene ligazón con Colo Colo, aunque su foco energético está abocado 100 por ciento a la Unión Española y lograr el ascenso inmediato a la Primera B. Ojalá con el título en la Liga de Ascenso 2026. Al menos llegó con esa mentalidad, según le contó a Independencia Hispana.

Julio Fierro debutó por el primer equipo de Colo Colo en pleno coronavirus por un montón de bajas en los albos, que esa tarde cayeron 2-0 ante Audax Italiano en Rancagua. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Todos sabemos que Unión Española tiene que estar en primera. Es un equipo grande, todos los jugadores están enfocados en el ascenso y ojalá en salir campeones. Estamos trabajando para eso y creo que lo vamos a lograr”, dijo desafiante Fierro. Una declaración de principios que traza la meta colectiva del plantel. Refleja que la ambición manda en ese vestuario.

Añadió un mensaje para los hinchas. “Confíen en el proceso, vamos a tener un gran año. Nos estamos preparando de la mejor manera para dejar todo en la cancha”, expuso el golero formado en las inferiores albas. Por lo pronto, en el cuadro de colonia española tendrán otro apronte amistoso ante Magallanes y uno más ante Unión La Calera.

Sobre la competencia por el puesto con Martín Parra y Enzo Uribe, Julio Fierro dijo que existe positiva complicidad. “Tenemos una muy buena relación con Fernando (Soto), Martín y Enzo. Me unieron al grupo muy rápido, en estos 15 días que hemos entrenado me siento uno más. Estaremos para competir mano a mano con los otros arqueros”, anticipó el cedido meta albo.

Así quedó Unión Española en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Unión Española terminó como colista exclusivo la Liga de Primera 2025 y materializó su descenso a la Primera B.

