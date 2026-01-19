Patricio Rubio pretende materializar el ascenso de Unión Española de manera inmediata rumbo a la máxima categoría del fútbol chilena. El cuadro de colonia jugará la Primera B después de 28 años ininterrumpidos en la élite nacional. Y el experimentado atacante volvió con dos objetivos claros.

“Vine para devoler a Unión Española donde se merece. A aportar experiencia, goles y guiar a toda esta juventud. Vamos a tratar de ser el líder positivo”, marcó Rubio luego de la Noche Canaria. La escuadra dirigida por Gonzalo Villagra cayó 1-0 ante San Luis de Quillota en el estadio Lucio Fariña Fernández.

El ex jugador de Ñublense, quien fue campeón con los hispanos en 2013, tiene confianza en la pretemporada. “Ha sido un trabajo bueno, intenso. La pretemporada ha erstado dura. Creo que hicimos un buen partido, es el segundo de preparación. Hicimos un buen partido, nos creamos muchas ocasiones”, marcó a Independiencia Hispana el ex ariete de Universidad de Chile y el Querétaro de México.

Patricio Rubio le puso fin a un ciclo en Ñublense, donde anotó 42 goles en 126 partidos. (Alejandro Pizarro/Photosport).

“Nos faltó en el último tramo definir mejor las jugadas y terminarlas mejor. Se hizo un gran partido, llegaron una sola vez. No hay que engañarse, terminamos jugando los últimos 30 minutos todos con juveniles. Lo hicieron bien. Será un año largo, pero confiado”, marcó Patricio Rubio.

Patricio Rubio está llamado a ser un referente en los hispanos. (Felipe Zanca/Photosport).

Sabe que hay mucho camino por recorrer, pero con un plantel calificado para hacerlo. Pero inexperiente. “Vamos a llevar a todos estos niños, a estos jóvenes que tienen mucho talento. Será un gran torneo y un gran año”, anticipó el ariete, quien también jugó en Everton de Viña del Mar y A.C. Barnechea.

La receta de Patricio Rubio para el ascenso inmediato de Unión Española

Patricio Rubio está convencido de que la Unión Española está para pelear el ascenso, pero también sabe que necesitan ajustar ciertas clavijas. “Veo al equipo preparado”, manifestó el avezado atacante, quien comenzó su carrera como carrilero y volante derecho en Colo Colo.

Rubio tiene claro que el recorrido de la plantilla es quizá el principal punto débil. Hay muchos jóvenes de poca o nula experiencia profesional. “Vamos a enseñarles algunas mañas, la categoría es más dura. Es otra cosa, no hay VAR. Vamos a tener que sacar toda la experiencia y ayudar a los niños y jóvenes para guiarlos”, reconoció Rubio.

Patricio Rubio ante Universidad de Chile, otro de los clubes que defendió en su carrera. (Felipe Zanca/Photosport)-

“Tienen muchas ganas, mucho futuro, hay jóvenes muy buenos. Va a ser una buena mixtura, creo que será un gran año. Volvimos a Unión Española para llevarla donde se merece”, sentenció el Pato, quien tiene clarísimo que la meta es una y está al alcance: estar de retorno en la élite chilena al cabo de 2026.

Unión Española terminó como colista exclusivo la Liga de Primera 2025 y materializó su descenso a la Primera B.