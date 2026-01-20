Rosario Central ya tiene la mira puesta en su debut oficial por el Torneo Apertura 2026. Será este sábado ante Belgrano de Córdoba, a las 22 horas, y uno de los focos de atención es el volante chileno Vicente Pizarro. Este corre con fuerte ventaja para ser titular en el once inicial del nuevo entrenador Jorge Almirón.

El mediocampista de 23 años fue presentado oficialmente como refuerzo del club auriazul tras dejar Colo Colo. Equipo donde se formó y vivió la mayor parte de su carrera futbolística antes del salto a Argentina.

Pizarro arribó a Rosario Central como uno de los apuntados por Almirón en la pretemporada. Este pronto comenzó a dejar buenas sensaciones en los ensayos y amistosos disputados por el equipo.

El chileno está entre los nombres que corren con ventaja para integrar el once titular en el estreno contra Belgrano, ya que fue probado en el equipo titular como mediocampista. Su socio en el mediocampo será Franco Ibarra.

Delante de ellos jugarían Enzo Giménez por la banda diestra, acompañado por Ángel Di María y Jaminton Campaz. Arriba en punta iría solo Alejo Véliz.

Vicente Pizarro y sus compañeros en entrenamiento

Pizarro listo para dar el salto y convertirse en pieza clave

La expectativa alrededor de Vicente Pizarro ha ido en aumento en Rosario, donde el cuerpo técnico confían en su capacidad para aportar en el mediocampo. Zona clave que intenta recuperarse tras la salida de una de sus figuras, Ignacio Malcorra.

El chileno mismo ha reconocido la competitividad de la liga argentina y se ha mostrado entusiasmado por el desafío, destacando que su llegada a Central representa un paso importante en su carrera.

Rosario Central esperará a Belgrano con la ilusión de comenzar la temporada con el pie derecho. La posible titularidad de Pizarro no solo ilusiona a los hinchas auriazules, sino que también pone al chileno en el ojo del fútbol sudamericano.

