Vicente Pizarro le hace el quite a su misión de hacer olvidar a Malcorra en Rosario Central: “Más allá de…”

Vicente Pizarro puso la firma y fue confirmado como refuerzo de Rosario Central, entre otras cosas, para suplir la dolorosa salida de Ignacio Malcorra. Son jugadores de perfil distinto, pero en vista de que el ex capitán de Colo Colo puso sus pies en el Gigante de Arroyito tras la salida del volante ofensivo.

Malcorra se ganó el cariño de la hinchada rosarina, que todavía sufre por su salida a Independiente de Avellenda, donde será dirigido por Gustavo Quinteros, un DT que Vicente Pizarro tuvo en el Monumental. “Me fui informando de eso”, manifestó el seleccionado chileno.

Sabía perfectamente de la trascendencia del experimentado volante ofensivo de 38 años, a quien Jorge Almirón ya le había dado el corte una vez, cuando dirigía a Lanús. “Era un jugador muy importante en el equipo. Hizo un año espectacular”, afirmó el Vicho Pizarro.

Ignacio Malcorra hizo siete goles y regaló seis asistencias en 29 partidos. (Luciano Bisbal/Getty Images).

“Pero más allá de un jugador puntual, me debo afianzar en el equipo y el grupo. Me han venido muy bien estos días para ponerme bien físicamente y conocer a todos los muchachos. Este club exige ganar siempre, habrá competencia muy buena. Debemos prepararnos bien, serán partidos muy exigentes”, aseguró el jugador surgido en las inferiores colocolinas.

Tuvo más, probablemente respaldado en su experiencia como habitual de la plantilla alba. “Vi algunas imágenes de sus momentos, era un jugador muy importante para Central. Pero el fútbol es así, a veces se van jugadores importantes y se tiene que reemplazar de alguna forma”, aseguró Pizarro, hijo de Jaime, quien también jugó en Argentina. El ministro del Deporte jugó en Argentinos Juniors.

Vicente Pizarro evade ser el sucesor de Ignacio Malcorra en Rosario Central

Eso sí, Vicente Pizarro dejó la interrogante y muchas incertezas en torno a la oncena que usará Rosario Central y cómo hará Almirón para suplir a Malcorra. Aunque desde el inicio imaginó el equipo sin él. “Todavía no empiezan ni los partidos, no sabemos quién va a jugar”, se defendió el ex jugador de Colo Colo.

Ignacio Malcorra en acción ante River Plate. (Joaquín Camiletti/Getty Images).

“Hay que tener paciencia, prepararnos todos bien y estar todos listos para un año importante”, manifestó Vicho, quien sabe que el equipo disputará la Copa Libertadores tras un polémico e inventado título que sumaron a su palmarés durante 2025.

Sobre su experiencia bajo las órdenes de Almirón, Pizarro fue elogioso. “Compartimos un tiempo en Chile, estuvimos un año y un poco más en el club. Muy bien, salimos campeones del torneo local allá. Más allá de eso, vengo a ganarme un lugar y competir como todos los muchachos”, dijo el jugador de la Roja.

“Hay un grupo muy unido, la competencia entre nosotros nos hará bien. Conozco su forma de trabajar y lo que nos pide a los jugadores, me sentiré muy cómodo”, explicó Vicente Pizarro, quien espera no tener problemas para cumplir el rol que Almirón pretende para él.

Así quedó Colo Colo en la tabla de la Liga de Primera 2025

Colo Colo quedó fuera de todos los torneos internacionales tras quedar en el 8° lugar de la tabla en la Liga de Primera 2025.

Así quedó Rosario Central en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

Rosario Central anduvo muy bien en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina, pero perdió ante Estudiantes de La Plata en la postemporada. El cuadro Pincharrata se consagró campeón tras vencer a Racing Club mediante lanzamientos penales.

