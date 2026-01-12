Vicente Pizarro vive sus primeros días en Rosario Central. El exjugador de Colo Colo disputó su primer amistoso este pasado fin de semana, donde fue titular y se ganó los elogios de la prensa argentina.

El volante cruzó la cordillera para vivir su primera experiencia en el extranjero y reencontrarse con Jorge Almirón, quien será su entrenador para la temporada argentina y la competencia en la Copa Libertadores.

Este lunes 12 de enero, Vicente Pizarro vivió su presentación oficial en compañía de Jeremías Ledesma y Gastón Ávila, los otros refuerzos de Rosario.

“Me sentí muy bien (en el amistoso). Ya llevo entrenando un par de días con el grupo. Me siento cómodo en esa posición, es como jugué en Chile en todo el último tiempo. Han sido días buenos y es la posición que más me gusta, pero esto varía mucho y para cualquier posición hay que estar”, dijo.

Vicente Pizarro: “El fútbol chileno ha ido decayendo”

“Compartí con un par de jugadores que estuvieron acá. En Colo Colo estuve mucho tiempo con el Colo Gil. Los chicos acá me han compartido mucho lo que es el club, cómo lo vive la gente, y estoy muy entusiasmado por conocer eso rápido y que empiecen los partidos“, señaló Vicente Pizarro.

Por último, el volante fue consultado sobre las diferencias entre las ligas chilena y argentina. “Acá es un peldaño más arriba en todo. El fútbol chileno ha ido decayendo en el último tiempo; esta es una liga competitiva. Yo quería dar un paso adelante en mi carrera, así que en ese sentido estoy muy feliz”, dijo.

