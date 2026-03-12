El actual campeón de Red Bull Batalla, junto a Gazir, confirmó su presencia el 11 de abril en la Final Internacional que se celebrará en el Movistar Arena de Santiago de Chile. Avisó de su participación por un escueto video por redes sociales.

Hace un par de meses, Chuty había comentado que la posibilidad de verlo en la Internacional 2026 era casi nula y esto luego de todo lo acontecido en Madrid el 2024, en donde por un error de los jueces y host se lo proclamó campeón sin tener los votos necesarios. Ahí la relación con Red Bull se rompió, incluso dejó de ser atleta de la compañia.

Pero tras meses de incertidumbre todo se resolvió y finalmente será parte de la competencia. Por sus redes sociales subió un video donde dijo lo sigiente: “Chile nos vemos el 11 de abril en la Final Internacional de Red Bull”.

MC´s casi confirmados

Con esto, Chuty se convierte en el decimocuarto freestyler confirmado para el Mundial de Red Bull Batalla y sólo faltan dos competidores que deben definirse en la votación de los mejores segundos que se resolverá el 17 de marzo, y en donde puedes elegir a Adesong y 99 de Chile.

El MC español buscará hacer historia en nuestro país, ya que podría igualar a Aczino como los máximos ganadores de Internacionales en la competencia de la lata, pero tendrá un camino rocoso ya que también aparecen Gazir, Bnet, Teorema y El Menor como grandes favoritos a quedarse con la corona.

Competidores de la Final Internacional Chile 2026

-Chuty (España): Campeón internacional 2024.

-Gazir (España): Campeón internacional 2024.

-El Menor (Chile) – Tercer lugar final internacional 2024

-Éxodo Lirical (República Dominicana) – Campeón centroamérica 2024

-Teorema (Chile) – Campeón nacional Chile 2025

-Bnet (España) – Campeón nacional España 2025

-Larrix (Argentina) – Campeón nacional Argentina 2025

-Almendrades (Perú) – Campeón nacional Perú 2025

-Reverse (Cuba) – Campeón Estados Unidos 2025

-Valles-T (Colombia) – Campeón nacional Colombia 2025

-Fat Tony (México) – Campeón nacional México 2025

-Lancer Lirical (Venezuela) – Campeón Final Sudamérica 2026

-Fat N (Colombia) – Campeón Torneo de Plazas 2026

-Androide (Honduras) – Campeón Final Centroamérica 2026