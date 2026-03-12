El Mundial de la FIFA 2026 vuelve ser parte de una polémica política luego de que desde Irán respondieran con dureza a comentarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la presencia del combinado asiático en la próxima Copa del Mundo, quien aseguró que no deberían asistir por motivos de su propia seguridad.

El encargado en dar conocer la respuesta fue la cuenta de la propia selección iraní en Instagram (@TeamMelliFootball), quien publicó un mensaje donde defendieron su derecho deportivo a disputar el torneo, recordando que lograron su clasificación en la cancha y con una campaña sólida en las eliminatorias y apuntando contra los Estados Unidos como país organizador.

Irán defiende su clasificación al Mundial

En su declaración, el organismo iraní etiquetó a Gianni Infantino y a la propia cuenta de la Copa del Mundo 2026 para recalcar que la cita es un evento global organizado por la FIFA, por lo que ningún país puede decidir de forma unilateral quién participa o no del torneo.

“El Mundial es un evento histórico e internacional, y su organizador es la FIFA, no un solo país”, señalaron.

Además, destacaron que la selección iraní consiguió su cupo con autoridad, tras una serie de victorias consecutivas que le permitieron ser uno de los primeros clasificados al certamen.

Pero la respuesta no se quedó solo en la defensa de su clasificación. Desde Irán también lanzaron una fuerte advertencia al insinuar que el problema no sería su presencia, sino las condiciones que pueda ofrecer el país anfitrión.

“Ciertamente, nadie puede excluir a la selección iraní del Mundial”, indicaron, para posteriormente añadir que si alguien debería quedar fuera del torneo sería el país que no pueda garantizar la seguridad de las delegaciones participantes , en una frase que nuevamente eleva la tensión política alrededor del mayor evento deportivo en el mundo.

La declaración completa (y tradicida al español) de Irán en Instagram

La Copa del Mundo es un evento histórico e internacional, y su organismo rector es la FIFA, no un individuo ni un país.

La selección nacional de Irán, con fortaleza y una serie de victorias decisivas logradas por los valientes hijos de Irán, fue uno de los primeros equipos en clasificarse para este gran torneo.

Ciertamente, nadie puede excluir a la selección nacional de Irán del Mundial; más bien, el único país que podría ser excluido es aquel que simplemente lleva el título de “anfitrión”, pero carece de la capacidad para brindar seguridad a los equipos que participan en este evento global.

