La Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026 está rodeada de polémica. La última fue el anuncio del Ministerio de Deportes de Irán, que informó que su selección no participará en el torneo pese a estar clasificada.

En Irán y alrededores se viven momentos de tensión bélica, con ataques militares de Estados Unidos e Israel que ya cuestan vidas humanas.

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo. Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, informó el ministro iraní.

Tranquilos, muchachos, ya ha pasado mucho tiempo: la broma argentina a la selección chilena

Así las cosas, Irán no estará en el Grupo G que integraba con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, y la FIFA deberá rellenar el cupo.

Este escenario fue el que ocupó el diario argentino Olé para burlarse de la selección chilena, quien no se clasificó al Mundial 2026 y tampoco tiene alguna ilusión reglamentaria para meterse por la ventana al torneo planetario.

“¿Quién podría reemplazar a Irán si se baja del Mundial?“, fue una de las publicaciones de Olé tras conocerse la determinación de los persas. Pero no quedó hasta ahí: “no, tranquilo Chile. Vos no“, ironizaron.

De esta forma se confirma el dolor de los hinchas chilenos por el pésimo presente de La Roja, pero asimismo, en Argentina ratifican que pese a que ha pasado una década, los trasandinos aún no logran superar las dos derrotas contra Chile en las finales de la Copa América 2015 y 2016.

