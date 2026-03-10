Víctor Dávila dio el primer paso para su recuperación tras sufrir una grave lesión en el partido entre el América y Juárez, en la Liga MX de México. El delantero chileno sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se sometió a la operación requerida.

Y fue el mismo futbolista quien reaccionó tras la cirugía exitosa, colgando una fotografía en sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento y esperanza.

“Acompañado de Dios y de mi esposa. Nuevamente quisiera agradecer a todos por la preocupación que han tenido y cada palabra de ánimo“, manifestó Dávila.

El chileno sentenció “gracias a Dios salió todo perfecto conforme a su voluntad. Gozoso y feliz de enfrentar este nuevo proceso“.

El mensaje de Dávila tras ser operado de la rodilla.

Cabe recordar que Dávila fue a disputar un balón, sufriendo una hiperextensión en su rodilla al caer con su pie trabado en el pasto. El delantero de inmediato evidenció el dolor que en el instante dejó claro que las cosas no iban bien.

Tras ser operado por el médico Rafael Ortega, ahora Dávila deberá comenzar un largo proceso de recuperación con un promedio de ocho meses fuera de las canchas. Eso sí, los doctores advierten que la espera podría aplazarse hasta nueve u once meses.

Además, ya es un hecho que Víctor Dávila no podrá ser alternativa en los amistosos de la selección chilena 2026, ya agendados los partidos frente a Cabo Verde, Nueva Zelanda y Portugal.

