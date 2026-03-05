Terrible: Víctor Dávila sufre escalofriante lesión y sale llorando en México

Víctor Dávila vivió un terrible momento en México. El futbolista chileno tuvo que salir a los 40′ del partido entre América y Juárez, que terminó en derrota para las Águilas, por una escalofriante lesión en la rodilla.

Fue a los 36′, cuando Juárez ya se imponía por 1-0, que el delantero nacional hizo un mal movimiento. Recibió un balón en el área, pero pisó mal y de inmediato cayó al piso con evidente dolor. Los mismos rivales pidieron al árbitro detener el encuentro ante la imagen.

En el césped, Víctor Dávila fue rodeado por sus compañeros y asistido rápidamente por el cuerpo médico de América, que inmovilizó su pierna derecha y lo mandó directo a un hospital cercano para ser tratado.

El jugador que pudo llegar a Colo Colo en este mercado de pases se enteró desde la distancia de la derrota final del América por 2-1. Mientras Alejandro Zendejas igualó para las Águilas (69′), Guilherme Castilho encontró el triunfo para Juárez a los 90’+3.

Víctor Dávila sufre escalofriante lesión: esto dijeron en México

Por el momento, América no ha emitido un comunicado para informar la gravedad de la lesión de Víctor Dávila ni cuanto tiempo se encontrará fuera. Por su lado, la prensa mexicana habla de una lesión de varios meses de ausencia.

El DT del América, André Jardine, mostró su angustia tras el partido. “Lo de Víctor Dávila preocupa bastante, es algo de la rodilla, no sabemos exactamente aún la gravedad, parece ser bastante serio“, declaró.

