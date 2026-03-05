Es tendencia:
Copa Sudamericana

Palestino celebra: los millones que pierde U. de Chile por no clasificar a la Copa Sudamericana

U. de Chile perdió contra Palestino y quedó fuera de la Copa Sudamericana. No juega competencia internacional y pierde un importante ingreso.

Por Javiera García L.

U. de Chile cayó contra Palestino y se quedó sin Copa Sudamericana
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTU. de Chile cayó contra Palestino y se quedó sin Copa Sudamericana

Cuando volvía la alegría y parecían alejarse los fantasmas, U. de Chile sufrió un nuevo golpe durísimo. Los azules perdieron contra Palestino en la agonía y quedaron fuera de la Copa Sudamericana 2026.

Fue un duelo de infarto en el Estadio Nacional. Palestino tenía la ventaja por 1-0 hasta el tiempo reglamentario y cuando parecía que la U ya no empataría, Maximiliano Guerrero igualó las acciones a los 90’+4. Pero no sirvió, porque Ian Garguez decretó el triunfo árabe a los 90’+6.

La desazón azul se sintió. El Bulla se quedó sin posibilidades de competir en el torneo que lo llevó a semifinales en 2025. Y no solo eso, porque el club también perdió un importante ingreso económico por este fracaso.

Y es que la clasificación aseguraba un premio base de 900 mil dólares. Palestino se quedará con ese dinero, más la posibilidad de obtener 300 mil dólares por partido ganado en fase de grupos, y más si sigue avanzando.

U. de Chile fue eliminada de la Copa Sudamericana y se quedó sin un premio de 900 mil dólares | Photosport

“Fue épica la jugada”: la eufórica celebración de la “Nona” Muñoz tras eliminar a la U

U. de Chile sufre duro golpe y es eliminada de la Copa Sudamericana

Tras la eliminación de Copa Sudamericana, el DT de U. de Chile, Francisco Meneghini, asumió la culpa. “No estoy a la altura. Los resultados no son los acordes de lo que es este equipo ni lo que buscamos“, declaró.

Sin embargo, descartó renunciar. “No pienso en eso. El partido del domingo fue un envión anímico muy fuerte. Lo de hoy nos golpea por todo lo que he dicho. Ahora hay que recuperarse bien para el lunes“, dijo.

