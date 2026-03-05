Universidad de Chile tuvo una noche de terror en la Copa Sudamericana 2026, porque fue eliminada tras caer por 2-1 ante Palestino, lo que le significa quedar fuera de la fase de grupos del torneo internacional.

Una rápida estadía de los azules por la competencia que se vio reflejada en el camarín bullanguero, porque la rabia fue canalizada en silencio de parte de todos sus jugadores.

Por lo mismo, la U deberá asumir el costo de esta decisión de parte de todo el plantel de jugadores, entendiendo que hay consideraciones que son obligatorias en torneo de este nivel.

Charles Aránguiz fue el último jugador de la U en dejar el Nacional. Foto: Redgol.

La U se fue sin hablar tras la eliminación de Copa Sudamericana

El silencio costará caro para Universidad de Chile, una vez que ningún jugador quiso dar declaraciones tras el partido, incluso en los medios oficiales con los derechos.

Algo que es penado por Conmebol, por lo que la U tendrá una nueva sanción económica de parte de la entidad con sede en Paraguay, según detallaron en ESPN.

“Terminado el partido en la ‘flash’ que es obligatoria por parte de CONMEBOL para los medios que tienen derecho no asistió ningún jugador de Universidad de Chile”, explicó la periodista Majo Orellana en ESPN Chile.

“Esto significa una multa para el club, pero la asumen porque no estaban los ánimos para hablar”, dejó en claro, luego de que todos los jugadores de la U se fueran en silencio.

Mira el video:

En resumen:

Palestino eliminó a Universidad de Chile tras vencer 2-1 en la Copa Sudamericana 2026.

Ningún jugador de Universidad de Chile asistió a la entrevista obligatoria de la Conmebol.

El club recibirá una multa económica tras el silencio del plantel detallado por ESPN.