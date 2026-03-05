Universidad de Chile sufrió la dura eliminación de la Copa Sudamericana 2026 de la mano de Palestino, luego de caer por un marcador por 2-1 en el Estadio Nacional.

Los azules fueron sorprendidos por el cuadro árabes, que los dejó fuera de la competencia en la fase de grupos del torneo internacional, por lo que tuvieron una particular celebración.

Esto, porque Bryan Carrasco se tomó el protagonismo en la salida de los camarines, al salir con un gran parlante y a todo volumen con una especial canción.

“Un año más”, la popular de Tommy Rey, que se escuchó en el trayecto al bus del cuadro visitante, sacando la risa de sus compañeros y dirigentes que estaban presentes.

Bryan Carrasco salió con un parlante a todo volumen del Estadio Nacional. Foto: Redgol.

Palestino celebró con “Un año más” de Tommy Rey

Como si fuera Año Nuevo, Bryan Carrasco comenzó la fiesta de celebración de la clasificación de Palestino a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y lo hizo a todo volumen con un parlante.

“Un año más” de Tommy Rey fue la canción que quiso que todos los presentes escucharan en el Estadio Nacional, además que salió riendo desde la zona de camarínes.

¿Una burla a la U o la celebración de Palestino que nuevamente está en el plano internacional? Fue la gran duda que se hicieron muchos de los presentes, mientras que los jugadores siguieron celebrando en el bus.

