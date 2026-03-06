Prestigioso ranking destaca a la generación dorada entre los mejores 50 equipos de todos los tiempos

No está soñando, es verdad. La selección chilena fue elegida en prestigioso ranking mundial y fue ubicada entre los 50 mejores equipos de todos los tiempos.

Así lo indicó el sitio Four Four Two que elogió a la generación dorada y la seleccionó como uno de aquellos planteles que mejor jugó al fútbol. Ahora la ubicación fue en puesto 46 donde se centró en los planteles entre 2014 y 2016. Lo que fue comandado justamente por la generación dorada.

ver también ¿Puede Pellegrini dejar botado al Betis para venir a la selección chilena? Esto dice su nuevo contrato

“Sorprendió a los campeones del mundo, España, al clasificarse de su grupo en la Copa del Mundo de Brasil en 2014 y fue una señal de los éxitos por venir”, detallaron. “La nación anfitriona los venció en los penales en los octavos de final, pero el entrenador de Chile, Jorge Sampaoli, aún tenía algunos trucos bajo la manga”, agregaron.

Chile es elegido entre los 50 mejores equipos de todos los tiempos

Incluso destacaron la labor de Alexis Sánchez para liderar al equipo y hasta mandar al retiro a Lionel Messi. “La Roja, liderada por el máximo goleador y jugador con más partidos internacionales, Alexis Sánchez, ganó la Copa América en cada uno de los dos años siguientes. En 2015, vencieron a Argentina en los penales para ganar una final en casa en Santiago. En 2016, la Copa América Centenario en los Estados Unidos les dio la oportunidad de defender su título de inmediato”, recordaron.

Pero además se hizo hincapié en que fue la Roja la que puso en riesgo la permanencia de Messi en Argentina, ya que tras las dos derrotas en finales decidió retirarse de su selección. “Sus títulos fueron más que especiales: son el único equipo que alguna vez hizo que Lionel Messi cuestionara su lugar en el juego, con el GOAT retirándose en la angustia de esa segunda decepción final”, sentenció Four Four Two.

Publicidad

Publicidad

ver también Jorge Valdivia enfrenta la mayor crítica que recibió en su carrera: “Yo no era trotón”

¿Cuáles son los mejores equipos de todos los tiempos?

El listado entregado por Four Four Two generó polémica por la definición del top 10 de mejores equipos de todos los tiempos. Especialmente por que no se hizo mención a Argentina ni a su “generación dorada” que ganó el Mundial, Finalissima, y la Copa América.

El ranking de FourFourTwo desató polémica.

De esta forma el listado final fue:

10.- Santos, 1955-68

9.- Benfica, 1959-68

8.- Inter de Milán, 1962-67

7.- Liverpool, 1975-84

6.- Real Madrid, 1955-60

5.- España, 2007,12

4.- Ajax, 1965-73

3.- Barcelona, 2008-11

2.- Milan, 1987-91

1.- Brasil, 1970

Publicidad

Publicidad

En resumen: