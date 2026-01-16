Uno de los equipos más recordados del balompié nacional es la selección chilena Sub 20 que obtuvo el tercer lugar en el Mundial 2007 de Canadá. Ese equipo fue la base de la Generación Dorada.

El lateral derecho de ese equipo era Dagoberto Currimilla, quien por entonces defendía los colores de Huachipato y se daba a conocer internacionalmente de la mano del DT José Sulantay.

El zaguero tuvo una buena carrera, de hecho se dio el lujo de ser campeón del fútbol chileno en 2013 con la camiseta de Unión Española. Ahora, Currimilla dejó el ruido de la ciudad de lado y se fue a vivir al campo, como un “ermitaño”, según sus propias palabras.

La nueva vida de ermitaño de Dagoberto Currimilla

Dagoberto Currimilla en agosto de 2025 conversó con RedGol y reveló que su vida actual está muy alejada del fútbol, porque se asentó en el campo y se dedica a la pesca y ganadería.

“Estoy dedicado a la ganadería, a la pesca artesanal. Hasta el momento me ha ido bien. Es una vida alejada de la ciudad, media ermitaña. Súper tranquila. Vivo en la región de Los Ríos cerca de Paillaco, acá tengo un campo. Casi en mis tierras, a 20 kilómetros de donde viven mis abuelos. Prácticamente donde viví toda mi infancia”, reconoció el ex lateral derecho.

“Gracias a dios pude juntar plata y cumplir otro sueño después del fútbol. Quería vivir en el campo y poder vivir del campo. Es una forma de vida súper bonita. Rodeado de animales, cerca de la naturaleza”, explicó.

Además, Dagoberto Currimilla contó que su gran pasión actual es la pesca, la que realiza de forma artesanal y gracias a lo ganado en el fútbol se puede dar muchos lujos y vivir de lo que realmente le apasiona.

“Me dedico a la pesca artesanal, tengo la posibilidad de salir al mar y hacer esas cosas que llenan el alma y me gusta hacer. En mi vida, gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer las cosas que me gustan”, contó.

Dagoberto Currimilla vistió las camisetas de la selección chilena, Huachipato, Santiago Morning, Unión Española y Deportes Valdivia. Se retiró del fútbol en silencio en 2021.