Eliminatorias

“Ordenar la selección Chilena”: Nicolás Córdova explica el adiós de Vidal y la Generación Dorada en su nómina

El nuevo DT de la Roja le puso punto final a la gloriosa etapa de jugadores que le dieron la primera Copa América.

Por Nelson Martinez

La nueva selección chilena que anunció Córdova toma forma.
© Photosport.La nueva selección chilena que anunció Córdova toma forma.

Nicolás Córdova dio una conferencia de prensa donde respondió preguntas acerca de su reciente nómina en la selección chilena. Eso, con miras a los duelos ante Brasil y Uruguay de septiembre, en el final de las Eliminatorias.

Dicha lista marcó el fin definitivo de la Generación Dorada con la salida de Arturo Vidal, Alexis Sánchez y el grueso de los campeones de América que quedaban. Por ello, el propio DT de la Roja salió a aclarar la situación.

“Cuando tuvimos la reunión con Felipe Correa para ordenar los temas de la selección mayor, llegamos a un consenso es que el próximo evento grande a nivel de selecciones es en 2027 y creo que es importante trabajar en el plantel que competirá en ese momento”, partió diciendo Córdova.

Córdova y la nueva selección chilena

Nicolás Córdova no le hizo el quite a ninguna pregunta sobre su nómina en la selección chilena, dejando afuera a emblemas de la Generación Dorada para siempre. Por ello, aclaró su decisión.

“Hay que empezar a mirar el presente con un ojo en el futuro. Es importante que estos partidos de acá en más se les dé la oportunidad a los jugadores que efectivamente van a estar para esos torneos que son los que nos interesa proyectar”, aseguró.

Por ello, con nombres de la Sub 20 y también habituales valores jóvenes de la Roja, Córdova sentenció que en su ciclo “Hay que mirar hacia adelante, en Chile hay mucho talento y ese es el objetivo para las próximas nóminas”.

Chile jugará el jueves 4 de septiembre como visita ante Brasil, a las 20:30 horas. Tras eso, cerrará las Eliminatorias recibiendo a Uruguay el martes 9 del mismo mes, a la misma hora.

