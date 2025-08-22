El ciclo de Nicolás Córdova en la selección chilena adulta se da oficialmente por comenzado luego que el DT hiciera oficial su lista de nominados para lo que serán los últimos dos partidos de este triste proceso rumbo al Mundial 2026.

La Roja, eliminada completamente de todo y con el solo el objetivo de no termina colista, enfrentará en los primeros días de septiembre a Brasil en el Maracaná y luego a Uruguay en el Estadio Nacional.

Pensando en la renovación total del equipo es que Córdova se la jugó con golpear la mesa en varios aspectos en su primera nómina. De partida el DT apostó por jubilar definitivamente a la generación dorada, dejando afuera a nombres como los de Alexis Sánchez, Arturo Vidal o Charles Aránguiz.

Además, citó a varios jugadores que hasta ahora no habían tenido muchas oportunidades en el equipo de todos. Sin embargo, hay uno en particular que llama la atención, ya que se trata de un regreso más que esperado.

ver también Guarello aborrece la aparición de Damián Pizarro en prenómina de Nico Córdova: “Se pone el palo en la rueda de la bicicleta”

Ben Brereton vuelve a la selección chilena

Y es que por fin Ben Brereton retorna al equipo de todos tras ser derechamente cortado por Ricardo Gareca. Sin ir más lejos, el nacido en Inglaterra vuelve a ser nominado después de decir presente en los partidos ante Argentina y Bolivia de septiembre del año pasado.

Ben Brereton vuelve a la selección chilena tras no ser considerado en un año completo. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Pese a su complejo presente en el Southampton, donde no está siendo considerado en el inicio del Championship 2025-26, el atacante de 26 años fue citado por Córdova para esta fecha doble final.

Así las cosas, el nuevo DT apostará por intentar recuperar el buen nivel que en algún momento Brereton mostró en sus primeros partidos con la selección chilena, algo clave pensando en el ataque de la Roja para el próximo proceso.

Publicidad

Publicidad

ver también Seleccionado chileno que no ha podido debutar en Vélez tiene un gesto: “Acordó el reajuste de…”

Los próximos partidos de la selección chilena

El equipo de todos enfrentará a Brasil el jueves 4 de septiembre desde las 20:30 horas en el Estadio Maracaná. Posteriormente recibirá a Uruguay el martes 9 a las 20:30 en el Estadio Nacional.