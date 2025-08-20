Con el Mundial Sub-20 a la vuelta de la esquina, el equipo chileno empieza a tomar forma. Ya son 55 los jugadores que serán la base de una futura nómina para el encuentro planetario, elegidos minuciosamente por Nicolás Córdova.

Pero, minucioso no quiere decir exento de polémica. Una de las razones que ha significado más abucheos sobre el técnico de La Rojita, es la aparición en la prenómima de Damián Pizarro.

El delantero del Udinese viene de dejar tirada a la Selección para los amistosos ante Nueva Zelanda, privilegiando sus vacaciones. Esta es una señal que fue tomada como de poco respeto a sus compañeros y de un ínfimo involucramiento con la causa chilena.

Juan Cristóbal Guarello destroza a Nicolás Córdova

Crítico total de la decisión de Nicolás Córdova de llamar a Damián Pizarro, Juan Cristóbal Guarello se refirió a la señal que está mandando el técnico al considerarlo en la prenómima. A eso se refirió en su último capítulo de La Hora de King Kong.

“¿Qué mensaje está mandando Córdova? ¿A un jugador de equipo chico se atrevería a no ir a un encuentro amistoso de la Selección Chilena por irse de vacaciones? Por ningún motivo. Están a las seis de la mañana en Juan Pinto Durán tocando la puerta con su bolsito”, comenzó diciendo JCG.

“Mientras, Damián Pizarro ya ganó plata, es figura, tiene amigos periodistas que actúan de pretorianos, de chupamedias. Entonces, él sabía que a la larga lo llaman igual, si él es de la escudería”, añadió Guarello.

“La señal es horrible. Y Córdova, que es muy sensible a lo que dice el resto, tiene que entender que este tipo de cosas son una zancadilla. Él mismo se está poniendo el palo en la rueda de la bicicleta“, cerró el comunicador.

