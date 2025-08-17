Brasil, tierra de samba, de caipiriñas y, por supuesto, fútbol. Este deporte, prácticamente nacional, mueve masas. No por nada, su liga está entre las mejores del planeta.

Y donde hay buen fútbol, bien puede aparecer un chileno. De hecho, también dos. Es lo que pasó la tarde de este domingo en el MRV Arena de Belo Horizonte, lugar donde se enfrentaron Atletico Mineiro y Gremio, por la jornada veinte del Brasileirao.

Con 28 grados y un 49% de humedad relativa, el clima parecía acompañar este encuentro. Frente a frente, Iván Román, en la zaga del Mineiro, y Alexander Aravena, en el ataque del Tricolor Gaúcho.

Codazo artero a un chileno

La locura era total entre la hinchada del Galo. Al minuto 38, un tiro libre con jugada preparada desataba la demencia del público local. Hulk amagó, se la cedió a Gustavo Scarpa y este mandó un pelotazo al ángulo. Realmente, un golazo.

Poco duró la algarabía, ya que a los 45′, Edenilson se encontró con una pelota en el área, tras un córner, y puso la paridad de cabeza. Una jugada similar, también desde la esquina, puso arriba a la visita, en el segundo tiempo, por medio de Fabián Balbuena (58′). En ninguna de las jugadas, Iván Román tuvo culpa alguna, pues sucedieron del otro lado de su sector defensivo.

Donde sí hubo culpa fue en el codazo que recibió el propio Iván Román a los 65′- César Vinicius estiró los brazos más de la cuenta, para impactar al chileno, que claramente magnificó. Roja para el jugador de Gremio, que quedaba con uno menos, ganando 2-1.

Entra el otro chileno y todo cambia

A los 76′, Cuello se fue expulsado, por juego brusco. Esto provocó un poco más de soltura en el técnico de Gremio, Mano Menezes, quien decidió renovar aires en delantera. Entró Alexander Aravena por Olivera, a los 84′.

Una jugada de baby fútbol terminó en el gol del chileno para el 3-1. Triangulación que terminó en los pies del Monito, que definió sin titubear ningún segundo (90′). Así, se cerró el marcador del partido.

