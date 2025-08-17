Universidad de Chile se resigna. El cuadro de Gustavo Álvarez empieza a mirar desde lejos cómo se alejan las opciones de campeonar en la Liga de Primera 2025. La caída ante Audax Italiano puede ser el adiós definitivo.

Paradójicamente, fue uno de los más queridos de la historia reciente de la Universidad de Chile, el que terminó por hundir parte de las esperanzas azules en el actual torneo nacional.

Se trata de Eduardo Vargas, delantero itálico que le marcó el segundo de los tres goles a la Universidad de Chile, en la tarde de domingo en el Estadio Nacional. Turboman celebró con las manos en signo de disculpa.

Palabras de disculpas y de reconciliación de Eduardo Vargas

Tras el encuentro, los micrófonos de TNT Sports Chile se dirigieron hacia Eduardo Vargas. El delantero se refirió a los goles y al momento que vive Audax Italiano en la Liga de Primera 2025.

“Tuvimos conversaciones con el equipo y hablamos las cosas que teníamos que mejorar. Hoy, lo demostramos, estoy feliz por el equipo y la victoria”, enfatizó Turboman, quien habló de su gol.

“Fue algo muy lindo marcarle a este gran equipo, un equipo que quiero mucho, que me abrió las puertas y estoy muy agradecido de ellos“, añadió Edu, quien por primera vez enfrentó al cuadro de sus amores.

“Primera vez que enfrento a la U. Mi esposa me corroboró que era la primera vez. Es algo lindo, extraño. Pero, la verdad es que estoy defendiendo a Audax y siempre voy a dar lo mejor por mi equipo”, cerró uno de los goleadores históricos de la Selección Chilena.

Eduardo Vargas se reencontró con algunos amigos azules | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

