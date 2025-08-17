Un llamativo momento vivió Neymar en su regreso al Brasileirao, cuando junto al Santos se comió histórica goleada en contra, y en casa. En un partido para el olvido, los locales cayeron por 6-0 ante Vasco da Gama.

Fue tan duro el mazazo, que el astro brasileño no pudo contener la frustración y estalló en llanto al consumarse el pitazo final. Eso, mientras en redes sociales los hinchas festinaban con Philippe Coutinho, la figura del match.

Con toda la gente en contra, Ney se lanzó al piso entre lágrimas en su propio estadio, siendo consolado por sus compañeros. El hecho llega en medio de los rumores con su regreso a la selección de Brasil, que en septiembre enfrentará a Chile.

Neymar: del rechazo de los hinchas al llanto

Precisamente, con la humillación de la derrota, los hinchas del Peixe le dieron la espalda a Neymar y compañía en pleno partido. Lo anterior, como inédita protesta al papelón en cancha.

Ney ya había sido observado por emisarios de Carlo Ancelotti en duelos anteriores, siendo firme opción para retornar a la selección de Brasil. Ahí, el propio delantero avisó que por sus pergaminos no necesitaba demostrar nada a nadie.

Pues tras el 6-0 en contra y romper en llanto, el eventual llamado de Neymar para jugar ante la selección chilena se complica en la Verdeamarela, en uno de los episodios más oscuros en la carrera del delantero.