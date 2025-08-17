El paso de Ricardo Gareca por la Selección Chilena fue para el olvido. El Tigre dejó a la Roja sin un mundial por tercera ocasión consecutiva, tras un paupérrimo desempeño.

Además, las polémicas marcaron su dirección técnica, entre la tozudez de sus decisiones, como también no ir a los estadios del fútbol chileno o viajar a Argentina de forma constante.

Bajo cualquier forma, ya el mando del Equipo de Todos quedará a manos de Nicolás Córdova, quien también prepara el Mundial Sub 20 que se disputará en septiembre.

ver también El flojo Ricardo Gareca recibe el palo menos esperado desde Perú: “La gente se guio porque…”

¿El flojo de Ricardo Gareca dejó un informe para Nicolás Córdova?

Y es que una de las preguntas clave que nacen tras el proceso de Ricardo Gareca es si dejó testimonio de lo que alcanzó a hacer en su paso por la selección chilena.

Respuesta que entregó Nicolás Córdova en conversación con La Tercera, quien ahondó en algunos detalles que lo diferencian con su antecesor, de cara al cierre de las Eliminatorias y los amistosos de final de año.

ver también Nicolás Córdova revoluciona la selección chilena: abrocha a crack argentino que quiso un grande de Chile

“Me cuesta hablar de Ricardo, porque con nosotros se portó espectacular. Siempre estuvimos conectados. Nos preguntaba por jugadores, por qué veíamos. Cuando necesitaba hacer fútbol, nos llamaba”, dice Córdova al citado medio.

Publicidad

Publicidad

Luego, detalla la pregunta que muchos esperaban leer. ¿Dejó un informe de su paso por la selección chilena? “Sí. Están todos los informes“, declaró el también DT de la Roja Sub 20.

Nicolás Córdova arribó al Estadio Nacional para el duelo de la Copa Sudamericana con Sebastián Miranda, su ayudante. Imagen: RedGol

“Tenía una visión de algunos jugadores que le gustaban y son gustos personales. No vamos a entrar en el detalle de qué jugadores elegía, o no. Depende de la visión de cada entrenador”, agrega Córdova.

Publicidad

Publicidad

“Para nosotros es mucho más fácil, porque somos chilenos, los conocemos, los hemos dirigido“, puntualiza sobre quienes componen el listado de Ricardo Gareca antes de marcharse.

ver también Nicolás Córdova demuestra que es diferente a Ricardo Gareca en la selección chilena

“Era el entrenador que todo el mundo quería”

Córdova también ahonda en la forma de trabajar del flojo extécnico de la selección peruana y que, en su juicio, lo quiso replicar sin encontrar éxito en Chile.

“Tenía una visión de su forma de trabajo con Perú. A lo mejor la quiso replicar acá y no eran los momentos. Cada uno tiene su manera de trabajar a nivel de Selección”, comenta.

Publicidad

Publicidad

“Para nosotros, que estamos acá abajo, es incuestionable, porque fue a un Mundial, hizo un cambio radical en Perú. Lamentablemente, no se dieron los resultados. También es cierto que era el entrenador que todo el mundo quería. No lo podemos desconocer. La gente ni la prensa. No podemos decir ‘vino alguien al que todo el mundo resistía’. Vino y no resultó”, cerró.