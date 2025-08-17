Es tendencia:
Selección Chilena

¿Hay informe del flojo de Ricardo Gareca? Nicolás Córdova desclasifica el trabajo con el exDT

Nicolás Córdova además de tomar la selección Sub 20 también lo hará en la adulta para las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.

Por Miguel Gutiérrez

¿Ricardo Gareca dejó algún informe para Nicolás Córdova en las selección chilena?
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT¿Ricardo Gareca dejó algún informe para Nicolás Córdova en las selección chilena?

El paso de Ricardo Gareca por la Selección Chilena fue para el olvido. El Tigre dejó a la Roja sin un mundial por tercera ocasión consecutiva, tras un paupérrimo desempeño.

Además, las polémicas marcaron su dirección técnica, entre la tozudez de sus decisiones, como también no ir a los estadios del fútbol chileno o viajar a Argentina de forma constante.

Bajo cualquier forma, ya el mando del Equipo de Todos quedará a manos de Nicolás Córdova, quien también prepara el Mundial Sub 20 que se disputará en septiembre.

¿El flojo de Ricardo Gareca dejó un informe para Nicolás Córdova?

Y es que una de las preguntas clave que nacen tras el proceso de Ricardo Gareca es si dejó testimonio de lo que alcanzó a hacer en su paso por la selección chilena.

Respuesta que entregó Nicolás Córdova en conversación con La Tercera, quien ahondó en algunos detalles que lo diferencian con su antecesor, de cara al cierre de las Eliminatorias y los amistosos de final de año.

Me cuesta hablar de Ricardo, porque con nosotros se portó espectacular. Siempre estuvimos conectados. Nos preguntaba por jugadores, por qué veíamos. Cuando necesitaba hacer fútbol, nos llamaba”, dice Córdova al citado medio.

Luego, detalla la pregunta que muchos esperaban leer. ¿Dejó un informe de su paso por la selección chilena? “Sí. Están todos los informes“, declaró el también DT de la Roja Sub 20.

Nicolás Córdova arribó al Estadio Nacional para el duelo de la Copa Sudamericana con Sebastián Miranda, su ayudante. Imagen: RedGol

Tenía una visión de algunos jugadores que le gustaban y son gustos personales. No vamos a entrar en el detalle de qué jugadores elegía, o no. Depende de la visión de cada entrenador”, agrega Córdova.

“Para nosotros es mucho más fácil, porque somos chilenos, los conocemos, los hemos dirigido“, puntualiza sobre quienes componen el listado de Ricardo Gareca antes de marcharse.

“Era el entrenador que todo el mundo quería”

Córdova también ahonda en la forma de trabajar del flojo extécnico de la selección peruana y que, en su juicio, lo quiso replicar sin encontrar éxito en Chile.

“Tenía una visión de su forma de trabajo con Perú. A lo mejor la quiso replicar acá y no eran los momentos. Cada uno tiene su manera de trabajar a nivel de Selección”, comenta.

“Para nosotros, que estamos acá abajo, es incuestionable, porque fue a un Mundial, hizo un cambio radical en Perú. Lamentablemente, no se dieron los resultados. También es cierto que era el entrenador que todo el mundo quería. No lo podemos desconocer. La gente ni la prensa. No podemos decir ‘vino alguien al que todo el mundo resistía’. Vino y no resultó”, cerró.

