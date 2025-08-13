Nicolás Córdova le tocó asumir el fierro caliente de la selección chilena tras el frustrado ciclo de Ricardo Gareca. Pese al poco tiempo, ya muestra una diferencia respecto al Tigre.

La Roja pasa por uno de los peores momentos de su historia. Por tercera Copa del Mundo consecutiva, la selección chilena no estará presente. Pese al aumento en los cupos al certamen planetario, no se pudo conseguir el objetivo. Gareca fue apuntado como uno de los principales culpables.

Córdova es distinto a Gareca

Luego de la salida de Ricardo Gareca de La Roja, desde la ANFP decidieron que Nicolás Córdova sea el encargado de dirigir al equipo nacional al menos de forma interina. El ex volante se encuentra trabajando como técnico de la Sub 20, por lo que tuvo que asumir la doble función.

Justamente Córdova pasa por un momento de mucho trabajo. Además de tener que planificar los desafíos con la selección mayor, también tiene que pensar en la Sub 20. De hecho, dirigirá la Copa del Mundo de la categoría a partir del mes de septiembre, la cual se jugará en Chile.

Pese a la ajetreada agenda que tiene Nicolás Córdova, en sus semanas como el entrenador de la selección mayor ya muestra una drástica diferencia con Ricardo Gareca. Uno de los hechos que más se le criticó al Tigre.

Para el partido entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana, Córdova arribó al Estadio Nacional para seguir el duelo de los octavos de final. No solo verá en vivo a los jugadores del Romántico Viajero, sino que también a Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames que militan en el Rojo.

Ricardo Gareca rara vez asistió a un partido como entrenador de Chile. Nicolás Córdova piensa en las Eliminatorias, donde La Roja se medirá a Brasil y Uruguay en septiembre. El nuevo DT de la selección quiere desmarcarse de lo que fue el criticado trabajo del Tigre.