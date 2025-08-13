En las redes sociales se ha puesto muy de moda el responder el mejor futbolista de todos los tiempos de cada país. Esta vez fue el turno de Yayo, un reconocido humorista argentino.

El autor de canciones románticas como “esta es para vos”, “vení vení” o “la caravana del amor”, es un futbolero de tomo y lomo. Fanático de Belgrano e incluso, he hecho presentaciones en vivo para la Selección de Argentina, mostrando lo mejor de su repertorio.

Los mejores según Yayo

José Carlos Guridi, conocido en todo América como Yayo, se hizo conocido por sus rutinas en Videomatch de Marcelo Tinelli. El humorista se hizo un nombre en Argentina y en el continente con su humor.

En esta ocasión, Yayo estuvo con el influencer Sebastián Fernández. El hombre detrás de la cuenta de Instagram @creeloyasisera sometió al humorista a un cuestionamiento donde debía elegir a los mejores jugadores de cada país consultado.

Al ser preguntado por Chile, Yayo sorprendió a todos con su elección. “El pibe que está jugando en Boca ahora, (Carlos) Palacios”, señaló el humorista y cantante. Muy pocos esperaban que seleccionara al futbolista de los Xeneizes.

Palacios llegó en este 2025 a Boca Juniors y su paso no ha sido bueno por el equipo de La Ribera. De hecho, ha generado más noticias fuera de la cancha que por sus actuaciones en el terreno de juego. Ha sido muy criticado por los hinchas, pero al parecer a José Carlos Guridi lo tiene flechado y lo puso sobre Elías Figueroa, Iván Zamorano, Marcelo Salas, Arturo Vidal o Alexis Sánchez.

¿Broma de Yayo o no? En sus otras elecciones se quedó con Andrés Iniesta en España, Francesco Totti en Italia, Michel Platini en Francia, Paul Gascoigne en Inglaterra y Teofilo Cubillas en Perú. En Argentina y Uruguay llamó la atención al elegir a Luis Fabián Artime y Alejandro Lembo, pero ambos pasaron por Belgrano, club del cual es hincha el humorista de 59 años.