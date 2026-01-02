Es tendencia:
Se queda en Rancagua: fue al Mundial, llegó con Meneghini a O’Higgins y no lo quiso seguir a U de Chile

No todos los hombres de confianza de Paqui se marcharon con él. Hay uno que fue confirmado en los celestes y estará con Lucas Bovaglio.

Por Nelson Martinez

Paqui ya entrena con la U.
© U de Chile / Photosport.Paqui ya entrena con la U.

Francisco Meneghini ya fue presentado como nuevo entrenador de U de Chile, donde este viernes 2 de enero se oficializó también a su cuerpo técnico. Eso, bajo la atenta mirada desde Rancagua, donde pegó fuerte la polémica salida del DT.

Además, dentro de los integrantes que acompañan a Paqui en la U, la mayoría viene de O’Higgins. Ahí, el más recordado es Federico Martorell, quien fue jugador azul en su momento y también de los celestes.

Pero para sorpresa de muchos, otro reconocido ex jugador del fútbol chileno se mantuvo firme en Rancagua y fue confirmado en O’Higgins. Pese a llegar con Paqui en 2025, el preparador de arqueros estará con Lucas Bovaglio este 2026 en la Ciudad Histórica.

Dice no a U de Chile y sí a O’Higgins

Federico Elduayen, recordado ex portero uruguayo con paso por el fútbol chileno, no siguió a Francisco Meneghini a U de Chile como el resto del cuerpo técnico. El mundialista de Corea y Japón 2002 se quedó en O’Higgins.

Elduayén en su llegada a los celestes.

El propio club celeste confirmó que el charrúa será el preparador de arqueros del equipo de Lucas Bovaglio, quien este 2 de enero ya visitó el Monasterio Celeste. Los acompañan Pablo Abraham y Fernando Clementz como Ayudantes, Sebastián Morelli (PF) y Ricardo Madariaga (PF Ayudante).

Año 2025 que se va y nos dejó muchas alegrías ,pero ese es el premio ,yo debo agradecer a estos muchachos por seguirme la línea por siempre sostener todo como sea”, posteó Elduayén en su Instagram, junto a los arqueros de O’Higgins 2025.

El Capo de Provincia abrochó la continuidad de Omar Carabalí en el arco, mientras Jorge Deschamps dejó el equipo. Por ello, el Capo debe salir a buscar otro meta al mercado para estar bajo las órdenes de Federico Elduayen.

