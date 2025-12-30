Cuando restan apenas horas para que termine el 2025, los 16 equipos -hasta ahora- en Liga de Primera comienzan a preparar sus pretemporadas y a reforzar sus planteles con miras al 2026. Salvo honrosas excepciones como Universidad de Chile.

El cuadro azul todavía no anuncia refuerzos, por más nombres rimbombantes que suenen en el mercado de fichajes, y lo que más exhibe hasta ahora son salidas, como las de Ignacio Tapia, Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra y Rodrigo Contreras, entre otros.

Es verdad que la U ya tiene nuevo entrenador en Francisco Meneghini, lo que puede apurar el proceso de incorporaciones, pero hasta ahora es uno de los tres equipos del fútbol chileno que no anuncia en sus canales oficiales refuerzos para el 2026.

U de Chile y los tres equipos sin refuerzos para 2026

Si contamos todos los equipos que jugarán en Primera División, incluso Unión Española e Iquique que pelean en tribunales su permanencia, la gran mayoría presentó, al menos, a un nuevo jugador. ¿Los extremos? Colo Colo con sólo uno y Deportes Concepción con 13, y contando.

Además de Universidad de Chile, otro equipo que todavía no anuncia refuerzos, pero que igual a los azules tiene nuevo entrenador es Deportes La Serena, quien comunicó la llegada del ex volante Felipe Gutiérrezen lugar del polémico Mario Sciaqua.

El tercero de los equipos nacionales que todavía no comunica la llegada de nuevos futbolistas es O’Higgins de Rancagua. Sólo la novedad del argentino Lucas Bovaglio como técnico, más la renovación de hasta cinco jugadores, entre ellos Omar Carabalí, Bryan Rabello y Luis Pavez.

Así les fue a estos tres equipos en el 2025

De este tridente, el que mejor acabó la última temporada fue el Capo de Provincia, que finalizó tercero en la Tabla de Posiciones con 56 puntos, uno más que la U de Chile, que acabó cuarto. Mientras que La Serena culminó en el 13° puesto con 27 unidades.