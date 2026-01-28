Colo Colo vivirá un intenso día de varias decisiones claves este miércoles. Desde las 14:30 horas el directorio de Blanco y Negro tendrá una nueva reunión en el Estadio Monumental, donde se definirán puntos clave para esta temporada 2026.

Y es que las noticias en las últimas horas han pillado de sorpresa a varios hinchas. Se va un referente, un refuerzo está a detalles de sellar su arribo club y además se podría dar un paso importante en el esperado arquero que quiere Fernando Ortiz.

En total son tres puntos clave los que se tomarán la agenda en el Cacique, donde se pueden dar pasos importantes en la conformación del plantel que iniciará de manera oficial este año 2026.

Colo Colo tomará tres decisiones claves este miércoles

El primer punto de la jornada será resolver la salida de Esteban Pavez. Para sorpresa de muchos el capitán albo tiene todo listo para partir a Alianza Lima para reencontrarse con Pablo Guede, esto tras un 2025 donde perdió mucho espacio en el equipo.

Después está el someter a votación el arribo de Lautaro Pastrán como el quinto refuerzo del año. El jugador tiene todo acordado para llegar al Cacique y llenar parte del espacio que dejó Lucas Cepeda, así como también los lesionados Cristián Zavala y Marcos Bolados, por lo que resta solo la aprobación del directorio.

Por último está el definir que diantres pasará con el nuevo arquero. Desde hace rato que Fernando Ortiz está pidiendo competencia para Fernando de Paul, con nombres como los de Miguel Vargas de Universitario y Tomás Ahumada de Audax Italiano como opciones.

Todo esto debería quedar resuelto en esta jornada, donde además se podrá evaluar si se avanza con Diego Valdés, Víctor Dávila y Williams Alarcón, más opciones de refuerzo que han aparecido en las últimas horas.

¿Cuándo debuta el Cacique en la Liga de Primera 2025?

Los albos disputarán su primer compromiso en el torneo local ante Deportes Limache el sábado 31 de enero a partir de las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander.

