Colo Colo iniciará de manera oficial este 2026 con una delicada baja en delantera luego que se confirmara la grave lesión que sufrió Cristián Zavala. El jugador tuvo una fractura en la rótula de la rodilla derecha y estará un par de meses fuera de las canchas.

Lo lamentable de esta situación es que el atacante era el candidato ideal para reemplazar a Marcos Bolados, quien sufrió una rotura de ligamentos a inicios de la pretemporada del Cacique realizada en Pirque.

Así las cosas, Fernando Ortiz no podría contar con ninguno en los primeros partidos del año, un escenario complejo si consideramos que los albos han sumado varias bajas respecto al equipo del 2025.

La decisión que tomó Colo Colo con Zavala

Todo este panorama se complejiza todavía más si consideramos que Cristián Zavala termina su contrato con los albos en diciembre de este año. El jugador extendió su vínculo hace unos meses para poder partir a Coquimbo Unido, club donde terminaría siendo campeón.

Lo peor es que el propio delantero deseaba volver al cuadro pirata para este 2026, donde podría haber jugador la Copa Libertadores, certamen del que los albos se ausentarán tras la pésima temporada pasada.

Cristián Zavala logró brillar en Coquimbo Unido tras un primer semestre bajo en Colo Colo. | Foto: Photosport.

Sin embargo, y de acuerdo a información entregada por La Tercera, la dirigencia de Blanco y Negro impidió una nueva salida de Zavala, obligándolo a cumplir lo que le queda de contrato en Colo Colo por todo este 2026. Y ojo, que desde junio ya puede negociar como jugador libre.

“Zavala no perdía la esperanza de regresar a Coquimbo Unido antes de la cuarta fecha, el límite para inscribir futbolistas en la Liga de Primera. Incluso, ya había iniciado negociaciones para conseguir un nuevo préstamo en el puerto pirata”, detalló el mencionado medio.

Así las cosas, en el Cacique se quedarán con un delantero que ya está descartado para la primera parte del año y que un principio deseaba volver al club donde más pudo brillar. ¿Fue una buena decisión la que se tomó en el Monumental?

Los números de Cristián Zavala en Coquimbo Unido

En el segundo semestre del 2025 el delantero de 26 años jugó un total de 13 compromisos, donde anotó dos goles y dio cuatro asistencias en 1060 minutos de acción. Estos números son mucho mejores que los que dejó en la primera mitad del año con Colo Colo, donde sumó apenas 397 minutos en 11 partidos, sin goles y con solo una asistencia.