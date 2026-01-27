Colo Colo tendrá un delicada baja en la primera parte del año luego que se confirmara la grave lesión que sufrió Cristián Zavala. El delantero tuvo una fractura en la rótula de la rodilla derecha y estará un par de meses alejado de las canchas.

Pese a este complejo panorama, en Coquimbo Unido siguen tirando palos pensando en su vuelta al club para este 2026. Así lo dejó en claro Hernán Caputto, quien en conversación con ESPN aseguró que Zavala es un delantero que siguen siendo de su total gusto.

El estratega los piratas quiere de vuelta al atacante para afrontar este año, donde el cuadro de la cuarta región necesita de un contingente amplio al tener que jugar la Copa Libertadores 2026.

Caputto quiere de vuelta a Zavala desde Colo Colo

El DT de Coquimbo declaró que “sí tengo seguridad de que yo lo quería, que también los dirigentes me dijeron que podía quedarse, pero volvió al club dueño de su pase”.

Cristián Zavala dejó un buen recuerdo en los seis meses que tuvo en Coquimbo Unido. Pese a esto, el jugador debió volver a Colo Colo para este 2026. | Foto: Photosport.

“Me hubiese gustado tener a Cristián Zavala, me gustaría que pueda estar si no tiene la opción de estar ahí”, agregó el estratega.

Para cerrar, Caputto advirtió que “ahora con una lesión, bueno, uno tiene que ver si está el mismo interés del club porque es una traba su salida de Colo Colo. Es un jugador que seduce porque lo hizo fantástico acá”.

Los números de Cristián Zavala en Coquimbo Unido

En la segunda mitad del 2025 el atacante de 26 años jugó un total de 13 partidos, donde anotó dos goles y dio cuatro asistencias en 1060 minutos de acción. Estos números son mucho mejores que los que dejó en el primer semestre con Colo Colo, donde sumó apenas 397 minutos en 11 partidos, sin goles y con solo una asistencia.

