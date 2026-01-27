Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Caputto vuelve a la carga por Zavala y le manda un claro mensaje a Colo Colo. “Es un jugador que…”

El entrenador de Coquimbo Unido aseguró que el delantero sigue siendo de su total gusto para este 2026.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Futbol, Universidad de Chile vs Coquimbo Unido.<br /> Fecha 29, Liga de Primera 2025.<br /> El jugador de Coquimbo Unido, Cristian Zavala es fotografiado durante un partido de la liga de Primera contra Universidad de Chile realizado en el estadio Santa Laura de Santiago, Chile.<br /> 02/12/2025<br /> Jonnathan Oyarzun/Photosport Football,Universidad de Chile vs Coquimbo Unido.<br /> 29th turn, First division league.<br /> Coquimbo Unido’s player, Cristian Zavala is pictured during a first division match against Universidad de Chile held at the stadium Santa Laura in Santiago, Chile.<br /> 02/12/2025<br /> Jonnathan Oyarzun/Photosport
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTFutbol, Universidad de Chile vs Coquimbo Unido.<br /> Fecha 29, Liga de Primera 2025.<br /> El jugador de Coquimbo Unido, Cristian Zavala es fotografiado durante un partido de la liga de Primera contra Universidad de Chile realizado en el estadio Santa Laura de Santiago, Chile.<br /> 02/12/2025<br /> Jonnathan Oyarzun/Photosport Football,Universidad de Chile vs Coquimbo Unido.<br /> 29th turn, First division league.<br /> Coquimbo Unido’s player, Cristian Zavala is pictured during a first division match against Universidad de Chile held at the stadium Santa Laura in Santiago, Chile.<br /> 02/12/2025<br /> Jonnathan Oyarzun/Photosport

Colo Colo tendrá un delicada baja en la primera parte del año luego que se confirmara la grave lesión que sufrió Cristián Zavala. El delantero tuvo una fractura en la rótula de la rodilla derecha y estará un par de meses alejado de las canchas.

Pese a este complejo panorama, en Coquimbo Unido siguen tirando palos pensando en su vuelta al club para este 2026. Así lo dejó en claro Hernán Caputto, quien en conversación con ESPN aseguró que Zavala es un delantero que siguen siendo de su total gusto.

El estratega los piratas quiere de vuelta al atacante para afrontar este año, donde el cuadro de la cuarta región necesita de un contingente amplio al tener que jugar la Copa Libertadores 2026.

El drástico cambio de Cristián Zavala en Colo Colo tras perder penal que dio la vuelta al mundo

ver también

El drástico cambio de Cristián Zavala en Colo Colo tras perder penal que dio la vuelta al mundo

Caputto quiere de vuelta a Zavala desde Colo Colo

El DT de Coquimbo declaró que “sí tengo seguridad de que yo lo quería, que también los dirigentes me dijeron que podía quedarse, pero volvió al club dueño de su pase”.

Cristián Zavala dejó un buen recuerdo en los seis meses que tuvo en Coquimbo Unido. Pese a esto, el jugador debió volver a Colo Colo para este 2026. | Foto: Photosport.

Cristián Zavala dejó un buen recuerdo en los seis meses que tuvo en Coquimbo Unido. Pese a esto, el jugador debió volver a Colo Colo para este 2026. | Foto: Photosport.

Me hubiese gustado tener a Cristián Zavala, me gustaría que pueda estar si no tiene la opción de estar ahí”, agregó el estratega.

Publicidad

Para cerrar, Caputto advirtió que “ahora con una lesión, bueno, uno tiene que ver si está el mismo interés del club porque es una traba su salida de Colo Colo. Es un jugador que seduce porque lo hizo fantástico acá”.

Cristián Zavala confirma que está lesionado y adelanta que se pierde el debut de Colo Colo: “Estoy…”

ver también

Cristián Zavala confirma que está lesionado y adelanta que se pierde el debut de Colo Colo: “Estoy…”

Los números de Cristián Zavala en Coquimbo Unido

En la segunda mitad del 2025 el atacante de 26 años jugó un total de 13 partidos, donde anotó dos goles y dio cuatro asistencias en 1060 minutos de acción. Estos números son mucho mejores que los que dejó en el primer semestre con Colo Colo, donde sumó apenas 397 minutos en 11 partidos, sin goles y con solo una asistencia.

Publicidad
Lee también
Tras el meme y la lesión: Caputto quiere a Zavala en Coquimbo
Campeonato Nacional

Tras el meme y la lesión: Caputto quiere a Zavala en Coquimbo

Escondido en los penales y tensión con Gary Medel: la especial tarde de Caputto
Noticias

Escondido en los penales y tensión con Gary Medel: la especial tarde de Caputto

"Lado excéntrico, pero...": DT de Coquimbo se rinde ante el Mono Sánchez
Chile

"Lado excéntrico, pero...": DT de Coquimbo se rinde ante el Mono Sánchez

La comparación goleadora del nuevo refuerzo de Colo Colo con Cepeda
Colo Colo

La comparación goleadora del nuevo refuerzo de Colo Colo con Cepeda

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo