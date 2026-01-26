Cristián Zavala ha hecho noticia en Colo Colo, pero no por algo positivo. Es que el jugador todavía vive las réplicas de del polémico penal que falló ante Peñarol en la Serie Río de La Plata.

El extremo derecho regresó a los Albos luego de un exitoso préstamo en Coquimbo Unido, donde fue campeón de la Liga de Primera en el 2025. Pese a los esfuerzos de los Piratas por retenerlo, el ex Deportes Melipilla tuvo que retornar al Estadio Monumental.

El cambio de Zavala

En la pretemporada Cristián Zavala protagonizó una situación que lo puso en los ojos del mundo. El jugador picó un penal en el partido entre Colo Colo y Peñarol, pero lo hizo de tan mala manera que su remate fue atajado por el arquero Washington Aguerre.

El lanzamiento de Zavala se transformó en un meme, siendo viralizado en redes sociales y comentado en todos los sitios deportivos del planeta. El jugador no salió para nada bien parado de la acción, siendo muy criticado pese a que todo estaba en el marco de un duelo amistoso.

Para peor, luego del penal Cristián Zavala mostró gestos de dolor. Muchos cuestionaron esto, pero la lesión era real y sufrió una fractura en la rótula de la rodilla derecha según indicaron en Radio ADN. Podría estar cerca de dos meses fuera de las canchas.

Es sabido que los jugadores son muy creyentes en las cábalas, malas rachas o maldiciones. Hasta ruda hubo en el Monumental para alejar las malas vibras. Quizás eso mismo quiere hacer Zavala, por lo que tras todos estos polémicos días, decidió dejar atrás el rosa de su pelo y volver a un color natural. Algo así como “cerrando ciclos” que llaman los lolos.

Zavala saliendo del Monumental hoy.

Cristián Zavala se había teñido rosado su cabello luego de ser campeón con Coquimbo Unido. Ahora ese color no le estaba trayendo suerte en Colo Colo, por lo que quiso cambiar nuevamente de look y comenzar a trabajar en su recuperación. Quiere brillar de una vez por todas en Macul.