Colo Colo no deja de dar que hablar en el mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026. El Cacique está a nada de ver partir a otra de sus figuras luego de que a las oficinas del Estadio Monumental llegada una oferta por Esteban Pavez.

El mediocampista y capitán del Eterno Campeón vivió un centenario para el olvido, siendo uno de los jugadores más criticados por su rendimiento. Las polémicas declaraciones que dio asegurando que Universidad Católica es una institución más grande, los hinchas se cansaron y pedían a gritos su salida.

Sin espacio con Fernando Ortiz, el volante esperaba cumplir su último año de contrato en las sombras. No obstante, desde el extranjero llegaron a buscarlo para así darle una nueva chance a una carrera que se estaba hundiendo.

Esteban Pavez deja Colo Colo para seguir jugando en Perú

Alianza Lima le tira un salvavidas a Esteban Pavez para que deje Colo Colo y vuelva al extranjero. El elenco hermano del Cacique presentó una oferta formal por el jugador para así reforzar su plantel, el que se ha visto afectado por una denuncia que tiene a jugadores marginados.

Esteban Pavez no lo pasó bien en Colo Colo en 2025. Foto: Photosport.

El periodista de ESPN, Christopher Brandt, reveló en su cuenta de X (ex Twitter) un importante detalles sobre el traspaso: el contrato que le ofrecen. En Perú apuestan en grande por el volante, pedido exclusivamente por Pablo Guede, al punto de buscar más allá de un préstamo.

El reportero destapó que Alianza Lima hizo una oferta a Colo Colo por Esteban Pavez con un vínculo por los próximos dos años. Es decir, podría jugar hasta los 37 años en el extranjero, algo pocas veces visto para un futbolista chileno.

Esta situación será analizada en las próximas horas, donde podría concretarse el adiós del capitán albo. Este miércoles hay reunión de directorio de Blanco y Negro, en la que se verá su caso para así dejarlo partir lo antes posible.

Esto obliga también a la dirigencia a meterse la mano al bolsillo en busca de un nuevo mediocampista. Vicente Pizarro también dejó la institución, lo que ha dejado con pocas variantes en esa zona a Fernando Ortiz.

Esteban Pavez espera para que Colo Colo le dé el visto bueno y así pueda irse después de un centenario que lo dejó muy mal parado. El volante ya tiene la oferta en la mesa y hasta se despidió de sus compañeros, por lo que es cosa de horas para que se haga oficial.

¿Cuáles fueron los números de Esteban Pavez en Colo Colo en 2025?

Esteban Pavez cambia a Colo Colo por Alianza Lima después de disputar 34 partidos oficiales en total en la temporada 2025. En ellos no marcó goles ni dio asistencias en los 2.119 minutos que estuvo dentro del terreno de juego.