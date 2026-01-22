Uno de los recientes rivales de Colo Colo en la Serie Río de La Plata fue Alianza Lima, que protagoniza una fuerte polémica en Uruguay.

En el programa Otra Mañana de A24 de Argentina dieron a conocer que tres jugadores del equipo peruano fueron denunciados por abuso sexual, situación que ocurrió en Montevideo.

La versión digital de dicho medio explicó el hecho: “tres jugadores del club peruano Alianza Lima fueron denunciados por abuso sexual por una joven argentina de 22 años, en un hecho que, según consta en la presentación judicial, habría ocurrido en Montevideo. Entre los acusados se encuentra Carlos Zambrano, ex futbolista de Boca y uno de los nombres más conocidos del grupo”.

ver también Jugó de titular vs Colo Colo y elogia la pretemporada de Guede en Alianza Lima: “La más dura de mi carrera”

Los jugadores involucrados en el escándalo de Alianza Lima

El defensor Carlos Zambrano no es el único futbolista involucrado, porque la información da cuenta que también participaron del hecho el defensor Miguel Trauco y el volante Sergio Peña, todos seleccionados peruanos.

Tweet placeholder

“De acuerdo con el relato presentado en la causa, el episodio denunciado habría tenido lugar en un hotel de Montevideo, más precisamente en el Hyatt Centric. La joven argentina habría conocido previamente a Carlos Zambrano y, tras una cena, fue invitada al lugar donde se alojaba el plantel de Alianza Lima, acompañada por una amiga”, explica el citado medio.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima protagoniza un escándalo. Foto: FocoUy/Photosport

“Siempre según la denuncia, en ese contexto habrían aparecido los otros dos futbolistas y se habría producido un abuso sexual con acceso carnal. La joven, en estado de shock y atravesada por el miedo, decidió no realizar la denuncia en Uruguay y regresó de inmediato a la Argentina”, agregan.

Por último, la víctima hizo la denuncia en Argentina y no en Uruguay, debido a que sintió miedo y confusión y se decidió en hacerla cuando llegó a su país.

Publicidad

Publicidad