Colo Colo se pone a punto para la temporada 2026 en Uruguay, y como ya está siendo tradición, está disputando por tercer año consecutivo la Serie Río de La Plata.

Los albos disputaron este domingo su segundo partido en la competencia que se desarrolla en Montevideo y perdieron por primera vez, ya que Alianza Lima se impuso en la capital charrúa.

El equipo peruano, dirigido por el ex DT albo Pablo Guede, demostró que está mucho mejor preparado que el chileno y se impuso por 3-2, con un golazo de Alan Cantero para definir el partido.

ver también Parece un mal chiste: Salomón Rodríguez golpea a Colo Colo y le marca un gol en amistoso en Uruguay

Pablo Guede explica cómo Alianza superó al Colo Colo de Ortiz

Pablo Guede habló tras el partido entre Alianza y Colo Colo y explicó la forma táctica que utilizó para que el equipo chileno se viera mal en el duelo amistoso.

“Para mí es súper importante que cuando perdamos la pelota presionemos, pero se vio que Colo Colo no podía salir de su campo. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que pregonar y hacer el sacrificio de recuperar la pelota rápidamente”, dijo el estratega.

Alianza Lima derrotó a Colo Colo en Montevideo. Foto: FocoUy/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Yo creo que eso es lo primero en lo que debíamos trabajar para tener solidez. Para, a la hora de jugar con la pelota, tener la tranquilidad de que los once que están en la cancha van a recuperarla”, agregó.

Colo Colo volverá a saltar a la cancha este miércoles, cuando desde las 21:00 horas se medirá ante Peñarol en el estadio Centenario de Montevideo.