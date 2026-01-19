Colo Colo perdió su primer partido del 2026 este domingo, ya que se inclinó por 3-2 ante Alianza Lima en la Serie Río de La Plata, torneo amistoso que se desarrolla en Montevideo.

Tras el partido habló el DT de los albos, Fernando Ortiz, quien dejó la puerta abierta para la llegada de un refuerzo más, debido a que argumentó que todo puede pasar si el libro de pases no está cerrado.

Colo Colo fichó a Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero. Ahora, en Blanco y Negro analizan la opción de contratar a un arquero y así cumplir con los requerimientos del entrenador.

Claudio Borghi analiza la opción de Ignacio González en Colo Colo

El arquero que suena en Colo Colo es Ignacio González, cuyo pase pertenece a Everton y quien fue formado en los albos. El ex DT del Cacique Claudio Borghi, conversó con RedGol y analizó la opción del retorno del portero a Macul.

“Nacho conoce el club, es formado ahí. No me acuerdo si debutó conmigo o no, pero ahora tiene una trayectoria importante“, dijo el Bichi sobre el meta.

Sin embargo, para Borghi el problema de Colo Colo no está en la contratación de otro arquero e hizo un análisis sobre el rendimiento de la defensa en el partido ante Alianza Lima.

Nacho González suena en Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Ayer hubo una muestra, jugaron de stopper dos chicos (Jeyson Rojas y Diego Ulloa) que fueron a préstamo y no como centrales, en otra posición. Eso indica que si se fue un central estás viendo lo que puedes hacer con lo que tienes. Eso se hace en equipos con recursos limitados. Por eso no sé lo del arquero. El problema es que Colo Colo tiene otra trascendencia ante esta situación“, señaló.

Colo Colo se mantiene en el mercado y puede dar una última sorpresa con la contratación de un portero.

