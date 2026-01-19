El futuro de Lucas Assadi sigue encendiendo las alertas en Universidad de Chile. Y es que justo cuando asomaba Gremio como una posible alternativa para el joven volante nacional, Atlético Mineiro volvió a aparecer en escena, club que en su momento parecía haberse bajado de la carrera por su fichaje.

Así es, porque desde Brasil llegó una señal que reactivó la preocupación en el Centro Deportivo Azul. ¿El responsable? Nada menos que un viejo conocido en la U: Jorge Sampaoli. El actual técnico del elenco brasileño fue consultado en conferencia de prensa por el volante azul y no dudó en referirse al tema.

Sampaoli reconoce interés en Lucas Assadi

Lejos de esquivar la pregunta, el casildense confirmó que el interés por el jugador de 22 años sigue más vigente que nunca, dejando en claro -el mismo que fue campeón de la Copa Sudamericana 2011 con la U- que el nombre de Assadi continúa siendo prioritario en la planificación de su equipo.

“Es un jugador que deseamos, que elegimos y que estamos monitoreando. Estamos intentando ver si existe la posibilidad de traerlo o no”, lanzó sin rodeos el estratega argentino sobre la joya estudiantil.

Lucas Assadi es seguido por Mineiro y Gremio en Brasil. (Foto: Andres Pina/Photosport)

Posteriormente, Sampaoli remarcó que el mercado aún permanece abierto y que en Belo Horizonte siguen atentos a cualquier oportunidad, tanto por Assadi como por otros nombres: “El mercado está abierto y siempre estamos esperando. Lo más importante es que estamos trayendo soluciones para el equipo”, sentenció.

Eso sí, por ahora no existe ninguna oferta formal por la carta del mediocampista nacional, situación que complica cualquier opción de salida en este periodo de fichajes. Más aún considerando que Lucas Assadi tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta fines de 2026 y que en el CDA tasan su pase en cerca de cinco millones de dólares.