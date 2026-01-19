La última conferencia de prensa de Jorge Sampaoli en el Atlético Mineiro encendió la alarma en Universidad de Chile por Lucas Assadi, donde entienden que los brasileños seguirán intentando.

En una teleserie del mercado de fichajes, el cuadro de Belo Horizonte nuevamente quiere intentar por el talentoso volante formado en la U, ahora con el histórico entrenador metiendo presión.

“Es un jugador que deseamos, que elegimos y que estamos monitoreando. Estamos intentando ver si existe la posibilidad de traerlo o no”, comentó Sampaoli.

Por lo mismo, ahora revelan cuál es una propuesta que la U estaría dispuesta a aceptar, siendo Mineiro o otro club que ponga sobre 5 millones, además de otros puntos importantes: las fechas de pago.

Lucas Assadi tiene interesados en Brasil Foto: Andres Pina/Photosport

La U pide garantía en los pagos: son 5 millones de dólares

Así también lo reveló el periodista Coke Hevia, quien puntualizó los detalles de una posible venta de Lucas Assadi en Universidad de Chile, con el interés del Atlético Mineiro.

“A la U si le dan garantías de pago, dos tres pagos y cinco palos verdes, la U lo suelta”, explicó en el programa “Pauta de Juego”.

En ese sentido, deja abierta la puerta de salida de Assadi, con una seguridad en pagos y en relación a los jugadores que tiene disponible en el plantel Paqui Meneghini.

“Yo creo que Assadi es ahora o junio, porque si no sobrepoblaste sin necesidad. Assadi también puede jugar libre, acomodarlo a media punta es mejor, porque es encarador”, cerró.

