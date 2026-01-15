Universidad de Chile resistió una fuerte arremetida en el mercado de fichajes para la temporada 2026, luego de que el Atlético Mineiro vino a buscar a Lucas Assadi para comprar su carta.

Luego de una primera oferta rechazada, el cuadro brasileño subió la puntería, en un monto que no alcanzó el piso de negociación planteado por Azul Azul de 5 millones de dólares.

En ese sentido, una vez que ya se da por caída su partida a Brasil, medios de ese país aseguran que esto desató la furia de Jorge Sampaoli, el técnico del Atlético Mineiro.

Esto, porque había sido un jugador que pidió especialmente por el seguimiento que había hecho del jugador, por lo que hizo saber sus descargos a la dirigencia que no le supo cumplir.

Lucas Assadi ahora luchará por la renovación en la U. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

¿Qué pasó con Sampaoli con el fichaje de Lucas Assadi?

Así lo empiezan a destacar los medios brasileños que dejan en claro que el Atlético Mineiro se sale de la negociación, porque entienden que la U tampoco está dispuesta a bajar en los montos.

Pero fue Júlio, del canal Eu Sou Galo, que publica noticas del cuadro brasileño, quien dejó en claro la molesta de Jorge Sampaoli una vez que no lograron comprar a Lucas Assadi.

“Jorge Sampaoli expresó su profunda irritación por el fracaso del fichaje del centrocampista ofensivo Lucas Assadi. El entrenador abogó vehementemente por su llegada”, explicaron.

En ese sentido, no descartan que a mitad de temporada vuelvan a la carga por el volante formado en la U, dejando en claro que no ha renovado con los azules y su contrato vence a fines de 2026.

