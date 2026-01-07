Es tendencia:
Fútbol chileno

Paqui Meneghini comienza imitando la medida más polémica de Jorge Sampaoli en U. de Chile

El nuevo DT del Romántico Viajero cortó a Leandro Fernández, fórmula que también aplicó el casildense en el pasado.

Por César Vásquez

Sampaoli generó mucho ruido en su llegada a U. de Chile.
Una decisión sorpresiva de Francisco Meneghini sacude a Universidad de Chile, ya que el DT sorprendió a todos al sacar a Leandro Fernández. Una situación que hace recordar a Jorge Sampaoli.

Fernández arribó en el 2023 al Romántico Viajero y si bien en el 2025 no tuvo su mejor campaña, se ha transformado en una de las grandes figuras y referentes en el Bulla. Por esta razón, nadie esperaba que el nuevo DT sacara el hacha y lo cortara.

Meneghini sigue los pasos de Sampaoli

La decisión de Paqui Meneghini sacude tanto el interior de Universidad de Chile, así como también a los hinchas. Leandro Fernández llegó al club cuando se habían mal acostumbrado a pelear el descenso y terminó siendo la estrella del plantel.

A pesar que durante el 2025, algunas lesiones y bajo rendimiento lo alejaron de la titularidad, recuperó su lugar y fue nuevamente importante. Por esta razón, nadie esperaba que Meneghini llegara con el serrucho en la mano recién en el tercer día de pretemporada.

Esta radical postura a muchos los hizo recordar a Jorge Sampaoli. Cuando el casildense llegó al CDA, lo primero que hizo fue cortar a Rafael Olarra. Manuel Iturra partió al poco tiempo y Diego Rivarola quedó “colgando”. Este trato con los referentes enfureció a los hinchas e incluso, algunos le llevaron una corona de flores a modo de protesta.

Ante la presión, Sampaoli finalmente dejó a Rivarola en el plantel y pese a que le daba pocos minutos, este terminó siendo importante en el histórico 2011. Ahora Meneghini parte con la misma fórmula, sacando a uno de los jugadores fundamentales de las últimas temporadas.

Fernández terminó como titular en U. de Chile. Imagen: Photoport

En 100 partidos, Leandro Fernández suma 33 goles y 23 asistencias. Ganó la Supercopa y la Copa Chile con Universidad de Chile, pero al parecer, su ciclo en el CDA está terminado. Resta saber si la jugada le sale bien a Meneghini, al igual como a Jorge Sampaoli.

