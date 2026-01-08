Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Todo sellado: Lucas Romero tiene fecha de arribo a U. de Chile como nuevo refuerzo 2026

El volante paraguayo será la segunda incorporación tras la llegada de Eduardo Vargas.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Romero tiene 23 años y juega en Recoleta de Paraguay.
© InstagramRomero tiene 23 años y juega en Recoleta de Paraguay.

Universidad de Chile tiene todo listo para confirmar la llegada de un segundo refuerzo. Se trata de Lucas Romero, quien incluso ya tiene fecha para arribar a Chile.

El Bulla vive días agitados. El inicio de la pretemporada de Francisco Meneghini en el CDA fue con todo, pero no necesariamente con cosas buenas. La decisión de cortar a Leandro Fernández no agradó para nada a los hinchas del Romántico Viajero.

Romero arriba a U. de Chile

Mientras Fernández protagoniza las salidas en Universidad de Chile, por la puerta de entrada hay otro jugador que llega a La Cisterna. Se trata de Lucas Romero, volante paraguayo que venía siendo sondeado hace un buen tiempo por los Azules.

Romero tiene 23 años, juega en Recoleta de su país y además, ha sido seleccionado con la Albirroja. Está en la disputa para asistir a la Copa del Mundo de 2026. El mediocampista viene a luchar por una camiseta con Charles Aránguiz y Marcelo Díaz.

Leandro Fernández lo quema todo en U de Chile: “Si no me encuentran salida, me quedaré porque…”

ver también

Leandro Fernández lo quema todo en U de Chile: “Si no me encuentran salida, me quedaré porque…”

Para la llegada de Lucas Romero, el gran damnificado fue Sebastián Rodríguez. El uruguayo jamás convenció en el León, por lo que ahora tendrá que buscar un nuevo destino para liberar un cupo de extranjero, a la espera de fichar a otros foráneos como Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

Lo del volante a la U está prácticamente cerrado y de hecho, en Paraguay ya avisaron cuándo llegará a suelo nacional. “Lucas Romero viaja este viernes rumbo a Chile para jugar en la Universidad de Chile”, explicaron desde el programa Fútbol a lo Grande.

Publicidad
Lucas Romero jugará en U. de Chile. Imagen: Instagram

Lucas Romero jugará en U. de Chile. Imagen: Instagram

De esta manera, el Romántico Viajero tendrá a su segundo refuerzo tras Eduardo Vargas y así, intentará calmar un poco los ánimos luego de la polémica salida de Leandro Fernández. Lucas Romero intentará cumplir con lo que no pudieron Sebastián Rodríguez ni Gonzalo Montes.

Lee también
Ignacio Casale se mantiene en el top ten del Dakar
Motor

Ignacio Casale se mantiene en el top ten del Dakar

¿Se queda o se va de la U? Enigmática frase del cumpleañero Assadi
U de Chile

¿Se queda o se va de la U? Enigmática frase del cumpleañero Assadi

DT de O’Higgins rompe el silencio ante opción de tener a Lea
Mercado de fichajes 2026

DT de O’Higgins rompe el silencio ante opción de tener a Lea

Chaleco López obtiene su primer podio en el Dakar y se ilusiona
Motor

Chaleco López obtiene su primer podio en el Dakar y se ilusiona

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo