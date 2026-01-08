Universidad de Chile tiene todo listo para confirmar la llegada de un segundo refuerzo. Se trata de Lucas Romero, quien incluso ya tiene fecha para arribar a Chile.

El Bulla vive días agitados. El inicio de la pretemporada de Francisco Meneghini en el CDA fue con todo, pero no necesariamente con cosas buenas. La decisión de cortar a Leandro Fernández no agradó para nada a los hinchas del Romántico Viajero.

Romero arriba a U. de Chile

Mientras Fernández protagoniza las salidas en Universidad de Chile, por la puerta de entrada hay otro jugador que llega a La Cisterna. Se trata de Lucas Romero, volante paraguayo que venía siendo sondeado hace un buen tiempo por los Azules.

Romero tiene 23 años, juega en Recoleta de su país y además, ha sido seleccionado con la Albirroja. Está en la disputa para asistir a la Copa del Mundo de 2026. El mediocampista viene a luchar por una camiseta con Charles Aránguiz y Marcelo Díaz.

Para la llegada de Lucas Romero, el gran damnificado fue Sebastián Rodríguez. El uruguayo jamás convenció en el León, por lo que ahora tendrá que buscar un nuevo destino para liberar un cupo de extranjero, a la espera de fichar a otros foráneos como Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

Lo del volante a la U está prácticamente cerrado y de hecho, en Paraguay ya avisaron cuándo llegará a suelo nacional. “Lucas Romero viaja este viernes rumbo a Chile para jugar en la Universidad de Chile”, explicaron desde el programa Fútbol a lo Grande.

Lucas Romero jugará en U. de Chile. Imagen: Instagram

De esta manera, el Romántico Viajero tendrá a su segundo refuerzo tras Eduardo Vargas y así, intentará calmar un poco los ánimos luego de la polémica salida de Leandro Fernández. Lucas Romero intentará cumplir con lo que no pudieron Sebastián Rodríguez ni Gonzalo Montes.