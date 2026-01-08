Sigue ardiendo Troya en U de Chile luego del mazazo de la semana con la salida de Leandro Fernández. El querido jugador no va más con los azules tras repentina decisión del nuevo DT, Francisco Meneghini.

Y este jueves fue el propio argentino quien enfrentó los micrófonos a la salida del CDA y contó su versión de los hechos. Ahí desclasificó que se juntó con el alto mando del club, Michael Clark y Manuel Mayo.

“Me dijeron que no estaban de acuerdo con la decisión del entrenador, que ellos querían que yo continúe, pero es cien por ciento futbolístico”, lanzó el “Pájaro Loco”, triste por su adiós.

Leandro Fernández se las canta clarita a la U

Siguiendo con sus dichos, el delantero Leandro Fernández aseguró que no tiene nada avanzado con O’Higgins, como se rumorea en el mercado. Es más, dejó en claro que si no encuentra club, se quedará en U de Chile.

Leandro Fernández ganó dos títulos en U. de Chile.

“Ahora me toca esperar que el club me encuentre una salida si es así, y si no, me quedaré porque tengo contrato con la U”, lanzó, ante la sorpresa de los presentes a la salida del CDA.

Fue ahí que llegó el momento más emotivo del jugador. Tras el masivo apoyo de los hinchas de U de Chile en redes sociales, Leandro Fernández recordó sus tres años vistiendo de azul.

“Obvio que no es fácil quedarse, pero es parte del trabajo. Uno tiene trabajo y tiene que venir todos los días”, cerró, dejando en claro que quiere seguir ligado al club tras la decisión de Paqui.