Universidad de Chile ha tenido tensas últimas horas luego de la decisión del técnico Francisco Meneghini, quien entregó una lista de jugadores cortados donde incluyó a Leandro Fernández.

A la espera de los refuerzos, donde el técnico pidió acelerar las gestiones para poder tener el lunes 12 a los nuevos nombres para su plantel, surgió una reunión de emergencia de la concesionaria Azul Azul.

Según pudo confirmar el sitio Emisora Bullanguera, los directores de la empresa fueron citados a conectarse a una reunión telemática durante la tarde de este jueves.

Una situación que puede marcar el camino de la U para 2026, en medio del tema de los refuerzos, pero también del caso público del presidente Michael Clark y sus líos legales.

Michael Clark encabezará una nueva reunión de directorio en la U. Foto: Javier Vergara/Photosport

ver también El pedido de Francisco Meneghini a la dirigencia de U de Chile con los refuerzos: puso fecha

¿Michael Clark es foco en la reunión extraordinaria de la U?

Universidad de Chile está en momentos decisivos con los refuerzos que están por caer en el país, donde se incluye Juan Martín Lucero, Octavio Rivero y Lucas Romero.

Publicidad

Publicidad

Dentro de estos momentos habrá una reunión extraordinaria de la concesionaria Azul Azul, donde también hay foco puesto en la situación de Michael Clark y la presidencia de la U.

Según el citado medio, está latente la opción, luego de su último revés en su defensa contra la CMF, que lo obliga a dejar la gerencia de las empresas, pese a que todavía seguirá adelante en la justicia.

“La cita es esta tarde, en formato híbrido, donde hay importantes temas a tratar con respecto al futuro de la U para este año que comienza”, explican en el la información.

Publicidad

Publicidad