No se guardó nada Leandro Fernández este jueves, luego de salir del CDA y ser notificado de su adiós en U de Chile. Pese a que tiene contrato por todo el año, el jugador no está contemplado para el plantel 2026.

La decisión fue de Francisco Meneghini, el nuevo entrenador azul, quien desató ola de críticas en la hinchada en redes sociales. Es más, el mismo jugador desechado dejó en claro su molestia por la noticia.

“Anotamos a mi hijo en el colegio, vine con todas las expectativas para arrancar un 2026 y me encontré con esto”, partió diciendo el Pájaro Loco, como es apodado en el fútbol chileno.

Leandro Fernández destapa otra polémica en la U

Sobre las voces en su adiós, Leandro Fernández dejó en claro que si no le encuentran una salida, él seguirá en el equipo pese al deseo de Francisco Meneghini. Además, destapó que el alto mando no compartió la decisión del DT.

Meneghini y Mayo, director deportivo de Azul Azul /Photosport

“Hablé con Manu (Mayo) y con (Michael) Clark. Me dijeron que no estaban de acuerdo con la decisión del entrenador, que ellos querían que yo continúe, pero es cien por ciento futbolístico”, lanzó el Lea.

Por eso, ahora la U de Chile entra en una nueva etapa de la teleserie de inicio de temporada, donde debe buscarle equipo a Leandro Fernández. Si bien sonó O’Higgins, desde Rancagua le bajaron el pulgar por su alto sueldo.

“Si el club me encuentra una salida, bien; Sino, me quedaré porque tengo contrato”, cerró el argentino, aumentando la tensión por su polémica salida del equipo azul.