Universidad de Chile lo pasa pésimo en su inicio de temporada, pues apenas ha sumado un punto en los dos primeros partidos y el nuevo DT, Francisco Meneghini, está muy cuestionado.

Más allá de que en la cancha los azules no logran cuajar un buen juego, para el periodista Juan Cristóbal Guarello el gran problema es que todo se torció hace algunas semanas, cuando sacó del plantel a Leandro Fernández, referente del club.

“Sabes qué pasa, que creo que Paqui entró con el pie cambiado con el tema de Fernández, de Leandro Fernández, eso lo complicó”, fue lo que manifestó de manera tajante.

La salida de Leandro Fernández le pena a la U

Críticas a Altamirano y Diego Vargas

Tampoco le gusta el rendimiento de jugadores que en la temporada pasada, con Gustavo Álvarez, fueron figuras.

“Assadi de que jugó. Y para mí Altamirano debe ser doble 6, no tiene ese último pase que te hace el distinto. Pisa la pelota, pero no tiene el pase gol”, señaló Guarello.

El juvenil Diego Vargas también se llevó una crítica por su participación como lateral izquierdo.

“Pasan cosas interesantes como Vargas, que fue muy celebrado, contribuyó con el gol, pero por su lado entró todo el rato Huachipato. La primera tarea de un carrilero es marcar. No se encuentra, no se vislumbra el fútbol de Paqui”, dijo.

Por lo mismo es que entiende que Meneghini empezará a ser apuntado si no logra remontar este mal inicio. “No funciona la U. Tuvo pocos partidos de preparación, estas fechas por los puntos son casi de pretemporada, pero el hincha tiene poca paciencia”, sentenció.