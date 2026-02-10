La selección chilena jugará un amistoso de lujo en la previa del Mundial 2026, ya que en España señalan que habrá un amistoso entre ambas selecciones a disputarse en México.

Fue el diario Marca quien dio a conocer la información, indicando que en la ciudad de Puebla se llevará a cabo este duelo.

“La idea de la selección española es concentrarse el último fin de semana en mayo, el que tiene marcada la final de la Champions. El 4 de junio jugaría en Riazor ante un rival de nivel bajo (se negocia con China, que durante esa semana jugará más partidos en Europa) y esa misma noche volaría con destino a Puebla”, indica el medio hispano.

Chile enfrentará a Lamine Yamal

Chile vs España el 8 de junio

La fecha del partido será el 8 de junio y significará la última prueba para la selección española antes del Mundial, que quiere medirse contra la escuadra de Nicolás Córdova pues en el Mundial enfrentará a otra selección sudamericana: Uruguay.

“Chile fue hace una década un rival para España. Rival en el Mundial de 2010 (2-1 para España en Pretoria) y en el de 2014 (2-0 para los sudamericanos en Maracaná), cinco de sus once enfrentamientos fueron entre 2008 y 2011″, complementan,

Indican además que “el balance es de ocho victorias de España, dos empates y la derrota en Río de Janeiro”.

Eso sí, saben que el rival no es de gran categoría. “El fútbol chileno atraviesa una crisis profunda y su selección no estará en el Mundial. Es su tercera ausencia consecutiva, algo que nunca antes había ocurrido”, manifiestan.

España jugará en el Mundial el lunes 15 de junio ante Cabo Verde, el domingo 21 contra Arabia Saudita y el viernes 26, ante Uruguay.

