“Titular indiscutido”: Roberto Rojas sorprende al elegir al mejor futbolista chileno del momento

Uno de los debates más llamativos del último tiempo tiene relación con cuál es el mejor futbolista chileno. Esto debido a que ya la generación gorda está quemando sus últimos cartuchos y se hace urgente encontrar el anhelado recambio para volver a clasificar a un Mundial.

Tema no menor y que abordó un especialista como Roberto Rojas. El “Cóndor” contestó el llamado de Redgol y analizó en profundidad el presente del balompié nacional. Por lo que el ex seleccionado nacional se inclinó por uno de los compatriotas que hoy la rompe en Brasil y viene de ser campeón de la Copa Libertadores.

“Yo creo que ahora es Erik Pulgar, es el mejor de Chile en este momento. Es titular indiscutido en Flamengo. No veo a otro chileno en ese mismo nivel ni en Chile ni en el extranjero”, recalcó el portero.

Incluso recalcó que tiene doble mérito ya que ocupa una ubicación donde no es tan vistoso como un golero o un delantero. “Juega en una posición que no aparece mucho, pero es fundamental. Es el mejor en el extranjero”, sentenció.

Erick Pulgar lo ha ganado todo con Flamengo y este año busca el Bicampeonato en la Copa Libertadores (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Los hitos de Erick Pulgar en Flamengo

Erik Pulgar llegó en 2022 a Flamengo, tras su paso por Fiorentina, y de inmediato se hizo titular en el cuadro brasileño. Con el ‘Fla’ lo ha ganado todo, y destaca la conquista de la Copa Libertadores en su primer año y luego 2025.

Su rendimiento es tan importante que hasta Filipe Luis confesó que lo convocaría a la selección de Brasil. “Para mí, ya lo he dicho muchas veces, Erick es de selección en cualquier país del mundo”, recalcó el estratega.

Ahora el nacido en Antofagasta se prepara para la revancha de la Supercopa ante Lanús. En la ida el elenco trasandino ganó por 1-0, por lo que ahora todo se define este jueves 26 de febrero en el Estadio Maracaná a las 21:30 horas.

