La U de Chile ha tenido un muy duro inicio de temporada 2026 y los dardos han ido contra varios jugadores antes del Superclásico con Colo Colo. Uno de ellos, sino el principal, es el arquero Gabriel Castellón.

El guardameta ha estado muy lejos del nivel que mostró en la Liga de Primera de la mano de Gustavo Álvarez tiempo atrás y los hinchas están preocupados. Pero mientras al portero le caen con todo previo al Cacique, hubo un histórico que decidió respaldarlo.

Entendiendo la importancia del duelo de este fin de semana, un ex azul salió a darle su apoyo al arquero para que vaya con confianza al Estadio Monumental. De hecho, remarcó que no es menos que quienes hoy cuidan los arcos de Colo Colo y Universidad Católica.

Respaldan a Gabriel Castellón en la U antes del Superclásico con Colo Colo

Justo en la previa del Superclásico, Gabriel Castellón atraviesa su momento más difícil desde que llegó a la U. En cuatro partidos ha recibido cuatro goles y ha estado lejos de mostrar la seguridad de antes. Todo cuando se le vienen partidos muy importantes para el Bulla encima.

Gabriel Castellón llega al Superclásico ante Colo Colo viviendo sus días más duros en la U. Foto: Photosport.

En conversación con De fútbol se habla así de DSports, Roberto Tomatín Rojas decidió diferenciarse del resto y darle su apoyo al guardameta. “Es un arquero que ha cumplido. Los planteles se arman mirando para el lado“.

En esa misma línea, el histórico azul destacó al ex Huachipato dejándolo a la altura de los porteros de los otros grandes. “He escuchado mucha crítica contra Castellón, pero no es menos que el arquero de Católica y Colo Colo. Toda la crítica es por la rimbombancia que tiene la U“.

Finalmente, le recordó a los hinchas que defender la portería azul no es para cualquiera. “El arquero de la U es pesado y se requiere atajar un poquito más allá de lo que uno ataja“.

Para Francisco Meneghini no hay dudas en que debe seguir siendo titular, pero una mala jornada ante Colo Colo lo llenaría de dudas para la Copa Sudamericana. El momento es ideal para reencontrarse con su mejor versión o puede costarle muy caro.

Gabriel Castellón entrena para lo que será el Superclásico que se le viene a la U. El Bulla necesita sumar de a tres con urgencia y ruega para que su arquero sea ese que los llevó a pelear un torneo internacional hace unos meses.

Así están la U y Colo Colo en la tabla de la Liga de Primera 2026 previo al Superclásico

En resumen, en la U defendieron a Gabriel Castellón antes de Colo Colo por…

Bajo la lupa por su rendimiento: Castellón llega al Monumental en su momento más crítico, habiendo recibido cuatro goles en cuatro partidos y mostrando una inseguridad que preocupa a los hinchas de la U, muy lejos del nivel que exhibió anteriormente bajo el mando de Gustavo Álvarez.

