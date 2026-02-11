Colo Colo vivió un verdadero descanso al poder vencer a Everton y escapar, por al menos unos días, de las críticas. Claro que quien no se salvó de los cuestionamientos fue Arturo Vidal.

En un duelo muy apretado, los Albos derrotaron a los Ruleteros por 2-0 con anotaciones en los descuentos. Fernando Ortiz, quien venía siendo muy criticado, tendrá una semana tranquila para encarar el próximo encuentro de su club en la Liga de Primera.

El cuestionamiento a Vidal

Arturo Vidal fue titular en el triunfo frente a Everton y mostró una mejor imagen que la dejada ante Limache en la fecha anterior. El King salió cuando el encuentro iba igualado 0-0, pero con los goles de Yastin Cuevas y Javier Correa lograron quedarse con los 3 puntos.

ver también Arturo Vidal explica por qué quita pocas pelotas en Colo Colo: “Si jugara en un equipo más chico…”

Pese a lo anterior, una nueva, o más bien reiterada crítica golpea la puerta de Vidal. Claro, es sabido que el King genera sensaciones encontradas en el medio y así como son muchos quienes destacan su actitud, a otros no les gusta.

Esta vez fue Roberto “Tomatín” Rojas, multicampeón con Universidad de Chile, quien le cayó a Arturo Vidal. El ex arquero compartió en sus redes sociales el pantallazo de una publicación de TNT Sports, donde destacaban el rol del King tras salir, posicionándose al lado de Fernando Ortiz casi como un entrenador, dando instrucciones al equipo.

“Qué mal va a terminar este capítulo…”, escribió Rojas en Instagram. Lo cierto es que la crítica de Tomatín a Vidal por esta actitud no es nueva, ya que varios cuestionan que el King realice esto cuando es reemplazado. Algunos, lo ven como que pasa a llevar al entrenador, con quien no ha tenido una relación del todo buena.

Publicidad

Publicidad

Imagen: Instagram

El próximo partido de Colo Colo será el domingo 15 de febrero a las 20:30 horas, en el Estadio Monumental ante Unión La Calera. Arturo Vidal intentará ayudar a su club a conseguir un nuevo triunfo, ya sea jugando o dirigiendo.