Roberto Rojas marcó una época en el fútbol chileno. Sus grandes atajadas tanto en Colo Colo como la selección chilena lo llevaron a Sao Paulo, demostrando sus grandes condiciones como arquero.

Para muchos, tuvo que aparecer Claudio Bravo para que Chile volviera a tener un portero de su categoría. Algo que al Cóndor no le gusta verlo de esa manera y prefiere mantenerse humilde.

“Yo me considero un arquero bueno, no el mejor. Nunca me consideré el mejor. Y dentro de los grandes arqueros de Colo Colo fui bueno, hay otros, es cosa de gusto”, manifestó en conversación con el Podcast Centenario del Cacique.

Roberto Rojas elige a Mario Osbén como el número 1

Hace algunos días Roberto Rojas eligió junto a Redgol el top ten de los mejores arqueros de la historia de Chile. En esa ocasión no quiso decir eso sí cuál era el mejor de todos, aunque en la charla con Colo Colo sí lo hizo saber.

Mario Osbén atajando en el Estadio Nacional

“Para mí el mejor arquero, a quien tuve a mi lado y aprendí mucho, fue Mario Osbén. Para mí en el fútbol chileno no hay otro arquero técnicamente mejor”, manifestó en la distendida charla.

Agregó el Cóndor que “no hubo otro arquero mejor, tanto en Colo Colo como en la selección”, poniéndolo incluso por sobre Claudio Bravo, el gran referente de los últimos años.

De hecho lamenta que al Gato Osbén “las cosas no se le dieran como se me dieron a mí (en sus carreras), pero fui en parte por lo que Osbén me enseñó en Colo Colo”.

“Fue un gran compañero, una gran persona, le tengo un gran agradecimiento”, manifestó sobre el meta que atajó en el Mundial de España 82 y que falleció en el año 2021 a los 70 años.

