Deportes La Serena vive una situación sumamente complicada y el ambiente no es el mejor. Este escenario llevó a que los jugadores se enfrentaran a sus propios hinchas.

Los Papayeros han tenido una temporada muy lejos de las expectativas en su regreso a Primera División y restando una jornada, todavía no pueden asegurar la permanencia en la máxima categoría. El clima tenso y caldeado se tomó el Estadio La Portada.

La discusión de jugadores con hinchas

Deportes La Serena tenía la oportunidad de firmar su presencia en Primera División para el 2026. Sin embargo, cayeron de forma inapelable ante Palestino. El 3-0 del Tino-Tino, los dejó mirando otros resultados. Los hinchas quedaron muy molestos.

Los Papayeros están en el 12° lugar con 27 puntos, a 6 unidades de los equipos que están perdiendo la categoría. Claro que si Unión Española o Iquique ganan en esta jornada, tendrían la opción de alcanzar a los de la Cuarta Región en la última fecha.

La presentación ante Palestino no fue la esperada, por lo que una vez finalizado el encuentro, algunos seguidores de La Serena decidieron encarar a los jugadores del plantel profesional. Sin embargo, Nicolás Ferreyra y Joaquín Fernández no se quedaron callados.

El argentino y uruguayo se enojaron ante las críticas y les respondieron de vuelta. “Nosotros jugamos. Ustedes hagan lo que puedan no más”, indicaron los futbolistas según los presentes. Para fortuna, el incidente entre los profesionales y los hinchas no pasó a mayores.

Deportes La Serena ahora debe esperar que ni Unión Española ni Iquique ganen y de esta manera podrán asegurar la permanencia. Si estos equipos celebran, los Papayeros deberán definir su suerte en la última fecha ante Limache. Complejo escenario.